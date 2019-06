<![CDATA[

Cusco

El drama de dos familias extranjeras cuyas hijas desaparecieron en Cusco (VIDEO-FOTOS)

LIMA

12 de Junio del 2019 – 20:34 12 de Junio del 2019 – 20:34







Las familias Valpeoz y Salazar, de Estados Unidos y España respectivamente, jamás pensaron cruzar sus caminos en Perú. Sin embargo la poca fortuna que hallaron sus hijas en su viaje a Cusco las juntó, y ahora unieron esfuerzos para buscar a las viajeras hasta encontrarlas.



Carlos Valpeoz trabaja en Detroit y tuvo que abandonar sus labores a fin de buscar a su hija Carla Valpeoz (35), desaparecida el 12 de diciembre del 2018 en la localidad cusqueña de Pisac.



Alejandra Ayala labora en Valencia y al enterarse que su hija Nathaly Salazar desapareció el dos de enero del 2019 en el pueblo de Moray. alistó sus cosas y emprendió viaje a Cusco.

Ambos casos son escalofriantemente parecidos, ambas turistas viajaban solas, ya habían recorrido varios países del mundo y desaparecieron cuando visitaban un atractivo turístico cusqueño.







EXTRANJEROS DESAPARECIDOS.



Para Carlos Valpeoz esto no es una casualidad, él señala que debido a la búsqueda de su hija y de información sobre desaparecidos, ha podido corroborar que en Perú son más de 100 casos de extranjeros desaparecidos, de los cuales pocos han sido hallados, siendo su hija y la hija de la señora Alejandra parte de estas lamentables estadísticas.





“Yo llegué con mi esposo a fin de encontrar la verdad sobre lo que le pasó a mi hija, nosotros no tenemos mucho dinero pero gastaremos todos nuestros ahorros a fin de hallar a mi pequeña, una persona no puede perderse así por así”,





señaló Alexandra Ayala, madre de Nathaly.





En una rueda de prensa improvisada, ofrecida por estas dos familias en el Cercado de Cusco, elevaron su voz de protesta por el trabajo de las autoridades locales, que hasta ahora no han podido dar con el paradero de las desaparecidas. En el caso de Nathaly Salazar ya hay dos detenidos, sin embargo como el cuerpo no es hallado no existiría el delito de homicidio como tal y la condena que recibirían los implicados sería mínima.



En el caso de Carla Valpeoz ni siquiera hay sospechosos, mucho menos detenidos, solo algunos indicios que ya han sido seguidos hasta el cansancio por los familiares de la desaparecida, que hasta ahora no hallan pistas sobre lo que le pasó a la menor de la casa.







Finalmente ambas familias ruegan a las autoridades peruanas poner más empeño en la búsqueda y piden a personas que sepan algo sobre el paradero de sus familiares que hablen con ellos o la Policía, aseguran total confidencialidad, mientras tanto seguirán buscando rastros, pistas y todo aquello que pueda dar finalmente con el paradero de estas dos muchachas.





