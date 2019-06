<![CDATA[

Gerente general del Gore Apurímac presenta su carta de renuncia

El gerente general del Gobierno Regional de Apurímac, Mario Martínez Calderón, presentó su renuncia al gobernador regional, Baltazar Lantarón, manifestando que no podía seguir trabajando ante el incumplimiento de la autoridad regional para realizar cambios gerenciales y otras acciones solicitadas desde que asumió el cargo.





“Como es de su conocimiento, hemos establecido reglas claras para el mejoramiento de la gestión, los cuales siento no vienen siendo cumplidas por su parte, ya que luego de presentado mi informe solicitando el cambio de algunos funcionarios, esta no ha tenido ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa…”





, precisa el funcionario que en las próximas horas sabrá si continúa o no al frente de dicha gerencia.

El documento fue presentado en horas de la tarde del 31 de mayo a trámite documentario de la sede regional y rato después comenzó a difundirse por las redes sociales.



Esta situación fue aclarada por el mismo renunciante quien precisó que no tuvo ninguna participación en el hecho, lamentando más bien que su carta se haya difundido sin su consentimiento.



Otra de las razones de la renuncia de Martínez Calderón – aunque no lo escribe en su misiva sería por la constante interferencia en las decisiones administrativas de familiares directos del gobernador que han convertido varias gerencias, subgerencias y direcciones en una suerte de “reducto familiar”.





“Es oportuno manifestarle mis mejores deseos de éxito en la conducción de la empresa (el gobierno regional) por lo que me pongo a su disposición a fin de colaborar con los objetivos de la misma desde el lugar en que me encuentre”,





concluye la misiva.

Mario Martínez sería el cuarto funcionario de ese nivel que a solo cinco meses de la gestión de Baltazar Lantarón dejaría la gerencia general. Fue designado en el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 233-2019-GR.APURIMAC/GR. del 17 abril 2019.





