Cusco

Las Bambas: Tránsito por el Corredor Minero del Sur se normaliza

LIMA

22 de Mayo del 2019 – 15:55







En la última reunión del lunes, entre la empresa MMG Las Bambas y los comuneros de Fuerabamba, no se llegó a un acuerdo veraz y la amenaza de un bloqueo del Corredor Minero del Sur estaba latente,



por lo que la minera de capitales chinos decidió suspender el traslado de mineral a través de sus camiones encapsulados.



Sin embargo este miércoles el recorrido de estos vehículos se normalizó, previo a una nueva reunión entre los pobladores y MMG Las Bambas, reunión que aún se lleva a cabo en el fundo Yavi Yavi (Cusco).

El paso de los camiones fue confirmado por la propia empresa a través de este comunicado





:









“Minera Las Bambas continúa el diálogo esta mañana con la comunidad de Fuerabamba. En estos momentos el tránsito de mineral al puerto se viene realizando con normalidad”





mientras que Gregorio Rojas se encargó de desmentir que la vía nacional se encuentre bloqueada.





"La carretera no está bloqueada no se ha puesto ninguna piedra ni se han abierto zanjas, el lunes hemos tenido una reunión y no hemos llegado a un acuerdo









por la ausencia del Estado Peruano, la ministra Paola Bustamante ofreció acompañamiento a las comunidades en las mesas de diálogo, pero el lunes no estaba, tampoco la Iglesia, solo empresa y comunidad"





citó el dirigente de Fuerabamba.

También mencionó que es falso que en la reunión que se retomó hoy, estén pidiendo la suma de 25 millones de soles por concepto de servidumbre por el paso de los camiones encapsulados, más bien corroboró que el tema principal del cónclave tiene que ver con el pago por salarios a los comuneros.





finalizó.





finalizó.



DATO:



-Los pobladores de Fuerabamba pretenden cobrar 150 mil soles por persona a la mina, por concepto del pago de salarios desde el 2014 hasta el 2019, los moradores citan que no trabajaron en la mina porque nunca hubo convocatoria, sin embargo la empresa señala que sí llamaron a cubrir puestos de trabajo, pero los comuneros decidieron no tomarlos.





