Cusco

Las Bambas: Este miércoles se decide suerte del Corredor Minero del Sur (FOTOS)

LIMA

16 de Abril del 2019 – 17:24









Para este martes 16 de abril estaba prevista la primera



mesa de trabajo entre pobladores de Cotabambas (Apurímac), el Ejecutivo y representantes de la minera MMG Las Bambas, en medio del proceso de diálogo que se suscribió junto al desbloqueo del Corredor Minero del Sur la semana pasada.



Todo estaba dispuesto para que la reunión se lleve a cabo en las instalaciones del salón comunal ‘El Salvador’ de Challhuahuacho, sin embargo una serie de desencuentros hizo que la cita no se concretara y que más bien termine en la posibilidad de que los pobladores retomen su protesta bloqueando nuevamente la Vía Nacional PE-3SX.

“QUE NO NOS BOTEN COMO BASURA”.



El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, en comunicación con



Correo



, refirió sentirse ofendido por la actitud tomada hoy por los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), citando que por no dejar entrar a 15 personas a la reunión, se cayó todo el diálogo.

El dirigente señala que él pidió acceso para su persona representando a la comunidad de Fuerabamba y 15 personas más representando a las comunidades de Pumamarca, Huancuire y Antuyo.





“Cómo no nos van a dejar entrar, si son las comunidades más representativas, las que se manifestaron primero y lograron todo esto (…) Hasta mañana es la tregua que hemos dado, seguramente mañana se ratifica (el bloqueo del Corredor Minero del Sur), sin embargo estamos esperando un pronunciamiento por parte del Estado, nosotros queremos solucionar, pero con estas persecuciones, con estas ‘criminalizaciones’ no creo que se pueda dar (el diálogo)”,





citó.

La asamblea a la que hizo referencia se desarrollará a las 09:00 horas en el estadio Molinopampa de Challhuahuacho, en el lugar los dirigentes y pobladores decidirán si aceptan proseguir con el proceso de diálogo o si retoman el bloqueo del corredor minero. Gregorio Rojas ha adelantado que si no retiran las denuncias antes no habrán más reuniones con el Ejecutivo ni con Las Bambas.

FALTÓ COORDINACIÓN.



El viceministo de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, hizo un



mea culpa



al respecto y citó que sí hubo descoordinación, aseguró que no se dejó acceder a ciertos pobladores porque no se hallaban en la lista que los comuneros mismos habían realizado y que le fue alcanzada a la PCM.





“La voluntad del Estado es mantener vivo este proceso de diálogo, hoy día teníamos que acordar la siguiente fecha de reunión y teníamos que acreditar a quiénes participaban, no limitamos el ingreso, pero el local no es tan grande,









nosotros no queremos discriminar a nadie, si esta vez se equivocaron y pusieron personas que no eran prioritarias esa no fue nuestra culpa, ellos las propusieron”





, señaló.

Sobre la ausencia de la titular del Midis, Paola Bustamante, refirió que ella no tenía propuesto estar en esta reunión ya que era una mesa de iniciación, recién cuando de asignara la siguiente fecha, con las personas acreditadas ella iba a llegar.

PREFECTA LLAMA AL DIÁLOGO.



La prefecta regional de Apurímac, Ivone Contreras, lamentó lo ocurrido la mañana del martes en Challhuahuacho, mencionó que ella estuvo desde las 06:00 horas procurando que todo se desarrolle de manera normal y tranquila, pero que a las finales los ánimos se exacerbaron y que los comuneros abandonaron la sala quebrando el diálogo.





“Faltó coordinación entre la PCM y que alcancen la lista completa de los dirigentes comunales, algunos alcaldes llegaron tarde, faltó coordinación de ambas partes, hemos perdido una buena oportunidad de que las cosas salgan bien, sin embargo la voluntad de solucionarlo todo está intacta”





, señaló.

Por su parte Javier Mamani, uno de los 300 pobladores denunciados de la comunidad de Fuerabamba, fue más llano y calificó la reunión de una ‘burla’ mencionando que la reunión se trataba sobre los implicados en los procesos judiciales y a las finales a ellos no les dieron acceso



“a mi me metieron a la cárcel por ayudar a los heridos de la protesta anterior y ahora están pidiendo 17 años de condena, realmente no sé qué hacer o en quién creer”,



finalizó.



DATO:





-Según Gregorio Santos son 300 comuneros denunciados de la comunidad de Fuerabamba, 120 de Pumamarca y 30 de Antuyo,



en cuyas manos se encuentra este conflicto minero. Ellos finalmente son los que decidirán si retoman sus protestas y se deja sin efecto los acuerdos tomados con el premier Salvador del Solar la semana pasada.





