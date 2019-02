Posted on

La inmigración venezolana ha supuesto todo un cambio en el mercado peruano. El ingreso de cientos de miles de extranjeros ha transformado de sobremanera el accionar de la empresa pública y privada ocasionando una colisión con los intereses del sector desempleado.

No es un secreto que un gran número de empresarios a nivel nacional ha buscado en la mano de obra barata de los extranjeros una manera de aumentar su margen de ganancias, a costa del despido de miles de obreros peruanos, con cuyo sueldo contrataron, por ejemplo, a dos extranjeros.

Por este motivo en Cusco, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, ha presentado un proyecto de ordenanza regional que declare de necesidad pública la priorización de la contrata de mano de obra local antes que la extranjera y a la vez sancione drásticamente a las empresas que despidan personal peruano para contratar en su lugar a extranjeros.

El oficio N°053-2019-GR-CUSCO, fue presentado por el mandatario regional el seis de febrero último, donde remite a la presidencia del Concejo Regional de Cusco, la propuesta de ordenanza para que sea evaluada y posteriormente discutida en el pleno del concejo cusqueño.

Entre los motivos que expresa Jean Paul Benavente, en el documento de siete páginas, menciona que además de la preocupante situación laboral en el Perú, ahora el sector desempleado debe preocuparse también por las plazas que son designadas a extranjeros, lo que representaría el aumento de falta de oportunidades para los profesionales, técnicos y obreros locales.

También menciona que la gran mayoría de ciudadanos extranjeros (venezolanos) trabajan en Perú de manera irregular, sin contrato de por medio ni prestaciones ni mucho menos impuestos, por lo que su labor significaría una fuga de dividendos que deberían ingresar al erario nacional.

En el documento indica que según cifras de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, en la región imperial sólo hay 137 venezolanos con contrato firme y estable, de los miles de se hallan laborando de manera irregular en Cusco, citando que esta cifra representaría menos del 5% del total de trabajadores extranjeros en el momento.

El gobernador regional cusqueño, que es de profesión economista, ultima el oficio mencionando que su propuesta cumple con el Artículo 115 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Concejo Regional y que espera su debate y posterior aprobación.

Al respecto, Alí León, titular de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gore Cusco, citó a un medio nacional que este proyecto podría ser tomado como iniciativa para una legislación de orden nacional y que de seguro va a generar polémica pero sería bueno analizarlo a profundidad.

“Están despidiendo peruanos para que con el mismo presupuesto de sus empresas contraten a dos o tres extranjeros (…) porque esa mano de obra no solo no tiene sobrecosto, sino que son personas que no tributan en el Perú, con lo cual estamos atentando contra nuestra propia economía”, citó.



Source: Correo