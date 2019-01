Desde el 1ero de enero entraron en vigencia las modificaciones al Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de Machu Picchu, teniendo como principal cambio la variación en el horario de ingreso a la ciudadela inca.

Pese a que el trabajo de difusión se llevó a cabo con antelación y el horario de ingreso aparece impreso en cada boleto, miles de turistas continúan acudiendo al santuario a la hora que más le conviene, no pudiendo ingresar a la ciudadela y formándose un verdadero caos.

Es así que los últimos días se han reportado inmensas colas en los alrededores de la puerta de ingreso a Machu Picchu; fastidiados turistas citan que el nuevo horario no les conviene, mientras otros citan que la medida debe respetarse a fin de ordenar el ingreso a la ciudadela.

Consultado al respecto, el ministro de Cultura, Rogers Valencia, citó que continuarán con el trabajo de difusión de los nuevos horarios. “Como cualquier ticket de tren o de avión, no hay por qué acudir a la puerta de ingreso a una hora que no corresponde, las personas que no se han fijado su horario de ingreso en su boleto no podrán ingresar a otra hora a Machu Picchu”, citó.

Según explicaron desde la Dirección de Cultura del Cusco, estas modificaciones tienen la finalidad de no sobrepasar en ningún momento el límite de visitantes que pueden ingresar a la ciudad inca. Para ello el reglamento establece a partir del primero de enero del 2019 una venta diferenciada de boletos por horas, con ingresos a partir de las 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 horas.

Este reglamento también indica que un visitante puede permanecer un tiempo máximo de cuatro horas en el recinto, recordemos que anteriormente un turista podía quedarse todo el día en la ciudadela si lo deseaba, ocasionando una alta cantidad de tráfico, sobre todo a la hora de la salida.

DATO:

-El acceso a los buses que conducen a locales y turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta Machu Picchu, también será de acuerdo al horario de ingreso impreso en la parte superior izquierda del boleto.



Source: Correo