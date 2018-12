Posted on

Hoy se cumplen dos semanas desde la desaparición de la turista Carla Valpeoz en Cusco, y su padre, Carlos Valpeoz, continúa encabezando las labores de búsqueda en el Valle Sagrado de Los Incas.

El hombre de 60 años llegó desde Estados Unidos luego de enterarse de la desaparición de su única hija mujer y citó a Correo que no se irá de Perú hasta encontrarla y saber qué pasó con ella.

“No hay ninguna novedad concreta, el último vídeo que tenemos de ella es en una calle aledaña a la plaza de Pisac (…) Mi hija es una niña increíble, a pesar de su discapacidad ha viajado por todo el mundo y nunca había tenido un problema como este”, mencionó.

En otro momento pidió a su hija que retorne con él desde donde quiera que esté, citando que todos en casa la esperan y que él no dejará de buscarla nunca.

“Carlita si me estás escuchando aquí está papá y quiero llevarte de regreso conmigo a casa, tu hermanito y mamá te están esperando, por favor si puedes comunicarte con nosotros o con alguien por favor, ojalá te encontremos pronto”, citó.

EN CONVERSACIONES CON LOS TOPOS DE MÉXICO.

‘Los Topos de México’ es una unidad de élite, especializada en la búsqueda y rescate de personas y sus integrantes han prestado labores alrededor del mundo.

Carlos Valpeoz, estando al tanto de ello, mencionó a Correo que ya ha tenido contacto con ellos y está en tratativas para que lleguen a Perú a fin de que se unan a la tarea de búsqueda de su hija.

Mencionó también que continúa en constante comunicación con el Gobierno de México en pos de mayor ayuda, al tiempo de agradecer a la Embajada de Los Estados Unidos, que ha brindado dos agentes para ayudar a la Policía local a buscar a Carla.

NO HIZO NINGUNA TRANSFERENCIA, NI USÓ SU TARJETA.

La Policía seguía el rastro de una supuesta transacción monetaria que la turista habría hecho dos días después de declararse su desaparición. Carlos Valpeoz ha descartado esta información, citando que ya fue corroborada por ellos y la Policía, llegando a la conclusión de que es falsa.

“Carlita no hizo ninguna transferencia, ni retiro ni giro después del 11 de diciembre, ella tenía que regresar a Lima después de conocer Pisac y luego volar a Lima y Estados Unidos, no tenía planeado quedarse en Cusco (…) Ella es bien metódica en su vida y no improvisa nada, incluso dejó su ropita, su chamarrita y su comidita, encargada en la recepción del hotel, tenía que retornar ese mismo día”, finalizó.

Este lunes 24 las tareas de búsqueda de Carla Valpeoz continuarán en la localidad de Pisac y en todo el Valle Sagrado de Los Incas, su padre mencionó que no le importa la Noche Buena ni la Navidad si no está con su hija, agradeció los enormes esfuerzos que realiza la Policía de Cusco y les pidió no claudicar en la búsqueda de la turista.

DATOS:

-Carla Valpeoz tiene 35 años, trabaja como asistenta social ayudando a inmigrantes y personas indocumentadas en Detroit – Michigan, habla tres idiomas (inglés, español y árabe) y ha viajado por todo el mundo, es autora de un libro de superación y viajes en solitario. Si la ve contáctese de inmediato con la policía de su zona o llame al 105.



Source: Correo