Con más de 39 mil 806 votos de diferencia el candidato de Llankasun Kuska, Baltazar Lantarón, se impuso sobre su rival, Michael Martínez, del Movimiento Popular Kallpa tras los resultados al 100% de las actas procesadas por la ONPE.

Abancay cerró con el candidato de Kuska, además de Chincheros, donde “el pico” obtuvo un estratégico respaldo, aunque en Andahuaylas, Kallpa logró reducir la brecha electoral con una significativa votación pero sin contundencia.

En Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau, Baltazar Lantarón también se impuso sobre su contendor, pese a que en esas provincias los candidatos de su agrupación no tuvieron resultados satisfactorios o careció de representación.

Según el portal de la ONPE al 100% de actas procesadas Llankasun Kuska reunió 110,576 votos válidos (60,98%), en tanto, Kallpa contabilizó 70,770 votos válidos (39,02%), arrojando la diferencia de 39,806 votos.

Respecto a las cedulas de votación en blanco se contabilizaron 6,854 (3,34%) mientras que los nulos o viciados apenas sumaron 16,927 (8,25%).

En cuanto al referéndum, 203 mil 121 electores votaron por las cuatro reformas. Para la primera pregunta se impuso el Si: 151,914 votos y No: 15,531 votos; segunda pregunta Si: 152,666 votos y No; 15,589 votos; tercera pregunta Si: 151,161 votos y No: 15,487; cuarta pregunta Si: 19,402 y No: 139,194 votos.

Cabe precisar que el nivel de participación ciudadana en el referéndum fue de 67,63% mientras que para la votación de segunda vuelta alcanzó el 67,68%, respectivamente.



