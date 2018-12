Posted on

En medio de la investigación al grupo criminal ‘Los Intocables Ediles’, el Ministerio Público ordenó la captura y detención de dos generales, un comandante y un mayor de la PNP, todos acusados de pertenecer o haber colaborado con esta banda delincuencial instalada en La Victoria – Lima.

En medio de este proceso, en Cusco se detuvo al comandante PNP Néstor Gonzáles Cometivos, jefe del Frente Policial de Espinar.

Tras su intervención, el general PNP Manuel Mar, jefe de la Región Policial Cusco, refirió que confía plenamente en su subordinado, sin embargo de saberse que participó de acciones delictivas espera que le caiga todo el peso de la ley, haciendo referencia a que en la Policía no existe el llamado ‘espíritu de cuerpo’.

“Yo pido tranquilidad a la población, ayer se dio un mandato judicial y una detención preliminar por 72 horas, esperemos que el día sábado esté de retorno y si no es así, el comando de la Policía jamás muere, si no viniese ya hemos tomado las medidas para que venga un comandante de forma interina”, citó.

Luego mencionó que los hechos por los que se investiga al comandante se registraron en el distrito limeño de La Victoria, haciendo hincapié en que este nunca habría trabajado ahí, sino en Jesús María.

“En la Policía no hay espíritu de cuerpo, o eres profesional o no tienes espacio acá, en ese sentido a lo ancho del Perú hemos demostrado que no se tapa nada, se resalta lo que se tiene que resaltar y denuncia lo que se tiene que denunciar”, finalizó.

-La organización criminal ‘Los Intocables Ediles’, es acusada de cobrar cupos por puestos de venta, stands y tiendas en el emporio comercial Gamarra.



