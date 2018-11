Posted on

Cerca de un centenar de estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroecología y Desarrollo Rural sede Vilcabamba de la Unamba, pernoctan desde este último lunes en la ciudad universitaria de Tamburco, en Abancay, a la espera de sostener un diálogo con el rector de esta casa superior de estudios, Adolfo Prado Cárdenas.

El grupo se trasladó desde la provincia de Grau hasta la capital regional para exigir información sobre el proceso de licenciamiento y desmentir las reiteradas declaraciones del rector (Prado Cárdenas) quien afirma que la referida sede cuenta con internet, laboratorios y otros servicios más.

El dirigente estudiantil Wilner Chirinos señaló la preocupación de la comunidad estudiantil, además de la carencia de docentes de especialidad, ante la incertidumbre en que se encuentra la carrera de Agroecología y Desarrollo Rural en vista que esta cátedra solo se dicta en la Unamba y no en otra universidad del país.

“De cerrarse nuestra sede por no reunir las condiciones básicas para el licenciamiento, no podremos culminar nuestra formación académica porque esta especialidad no se enseña en otra universidad, por eso solicitaremos el traslado temporal de toda la carrera a la sede central hasta que Vilcabamba se implemente adecuadamente”, precisó.

El representante estudiantil puntualizó que en Vilcabamba actualmente reciben clases en aulas provisionales 120 estudiantes de los diferentes semestres y recién están licitándose proyectos para nueva infraestructura y comenzando con algunas refacciones.

La mañana de ayer estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas se solidarizaron con sus compañeros de la sede de Vilcabamba concentrándose en el frontis de la ciudad universitaria de Tamburco y respaldando su plataforma de demandas.

Wilner Chirinos sostuvo que permanecerán en Abancay hasta reunirse con la autoridad universitaria y llegar a acuerdos concretos. Evalúan reunirse con dirigentes estudiantiles de Tambobamba para tomar medidas de fuerza en caso que no sean escuchados.



