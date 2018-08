La aparición del legislador Benicio Ríos en el Congreso de la República ha generado reacciones a todo nivel, ya que el representante de Acción Por el Progreso se halla con mandato de requisitoria, sin embargo la Policía no lo detuvo en ningún momento, reavivando la discusión si puede salvarse de ser capturado debido a la tan mentada inmunidad parlamentaria.

Para el juez Jimmy Manchego, titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, el mismo que condenó a Benicio Ríos a siete años de prisión efectiva, existe una condena y un mandato de requisitoria vigente, por lo que las autoridades deberían de proceder como corresponde.

“Se ha emitido la correspondiente orden de requisitoria todavía en el mes de abril, de lo que yo sé esa requisitoria está vigente hasta el día de hoy (…) No sé cuál es el mecanismo legal que ha presentado para no cumplir con el mandato de requisitoria, mientras nosotros no conozcamos una resolución judicial de un órgano competente que puede invalidar este mandato nosotros tenemos que seguir adelante con el acta de requisitoria”, refirió.

Luego citó que los mandatos de requisitoria, de acuerdo al reglamento, son de carácter nacional, no por distrito judicial, es así que se ingresa a una base de datos y todas las entidades que manejan este sistema tienen esa información.

“El Congreso tiene sus propios procedimientos pero en el tema judicial la requisitoria sí está vigente, tendría que preguntarle a la Policía por qué no cumple el mandato judicial y si está con mandato de requisitoria por qué no lo capturan”, mencionó.

Sobre al tema del supuesto blindaje que se le proporciona al parlamentario, el juez cusqueño citó que el Legislativo es un elemento político jurídico, pero eso no significa que ellos no acaten este mandato de requisitoria que está dirigido a una determinada persona y no al Legislativo, “ellos debe asumir sus competencias y si tienen la posibilidad o no de pronunciarse sobre este tema”, finalizó.

EL PROCESO.

El último cuatro de mayo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Cusco confirmó en segunda instancia la condena de siete años de cárcel contra el congresista Benicio Ríos, hallado culpable por el delito de colusión agravada en agravio del Estado Peruano.

Desde entonces el congresista se hallaba prófugo de la justicia, ya que tras la lectura de confirmación de la sentencia, la Corte Superior de Justicia del Cusco ofició a la Policía Judicial para que proceda con la captura del legislador lo más antes posible debido a que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema ratificó que la inmunidad congresal no exime a Benicio Ríos ya que el delito fue cometido antes de que sea congresista.

Fueron tres meses de los que no se supo nada de Ríos Ocsa hasta la mañana del último lunes, cuando sorprendió a todos y se presentó en el Pleno del Congreso, donde según él, llegó a dar la cara y pedir disculpas a sus electores y a la región Cusco.

En una rueda de prensa improvisada señaló que había llegado para ponerse a derecho luego de sostener una reunión con Daniel Salaverry, presidente del Congreso.

Luego mencionó que respecto a su proceso, él ha presentado un recurso de casación, porque considera que no cometió ninguna falta en la compra del terreno en Cusco, cuando era alcalde de la localidad de Urubamba.

Finalmente sobre el sueldo y dietas que el congresista percibió religiosamente mientras se hallaba en la clandestinidad, refirió desconocer el asunto, y que en todo caso pedrirá un informe sobre los depósitos hechos a su cuenta y que devolverá el dinero.

EL CASO.

Este caso se remonta al año 2009, cuando Benicio Ríos se desempeñaba como alcalde de la localidad de Urubamba en Cusco, por este tema el 12 de diciembre del 2017 el congresista ya había sido sentenciado a siete años de pena efectiva por la compra sobrevalorada de un terreno municipal, sin embargo su defensa presentó un recurso de apelación, que el pasado 20 de abril estableció como fecha de lectura de sentencia el cuatro de mayo pasado, cuando se confirmó su culpabilidad.

Ríos Ocsa avaló la compra del predio por la suma de 423 mil dólares americanos, cuando el precio real del terreno era de 250 mil. Este terreno estaba destinado para la construcción de un relleno sanitario en la localidad de Urubamba.

DATO:

-La defensa de Ríos Ocsa alega que no pueden arrestar al congresista ya que no se tramitó el levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema y el Congreso, sin embargo el juez Manchego asegura que sí elevó el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema.



Source: Correo