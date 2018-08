Posted on

Luego de un diálogo de más de tres horas en la sede del Gobierno Regional del Cusco, los transportistas del sur del Perú decidieron suspender el paro que habían iniciado a la media noche del último martes en la región imperial.

Los representantes de los transportistas, encabezados por Alfredo Marassa, confirmaron la suspensión de su medida de protesta, que suponía el bloqueo de los accesos y salidas de la región Cusco este 7 y 8 de agosto.

“Se suspende el paro en vista de que tendremos una mesa de diálogo este 27 con los funcionarios de Transporte y del Gobierno Regional del Cusco para ver el tema de la Ordenanza 075, además prometieron interceder por nosotros ante el Congreso en la ciudad de Lima“, citó el dirigente transportista.

Esta marcha y paro fue programada en Cusco por transportistas ilegales de Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna y Madre de Dios, quienes exigen al Estado la aprobación de los proyectos de ley 1170, 1367, 1464 y 1416, que permitan la circulación de automóviles y minivanes en rutas interprovinciales e interdepartamentales.

Pese a que los manifestantes habían asegurado una marcha pacífica y sin bloqueos, la madrugada del martes piquetes de transportistas pretendieron bloquear el acceso a Cusco en la zona de Poroy, registrándose conatos de bronca con la Policía, que tuvo que utilizar gas lacrimógeno para liberar la vía.

Por otro lado, cientos de estos vehículos incluidos en la categoría M1 y M2 bloquearon la plaza Túpac Amaru en el distrito de Wanchaq, para hacer sentir su protesta mientras sus dirigentes se reunían con las autoridades cusqueñas.

Entre las autoridades presentes en la reunión estuvieron el gerente general del Gobierno Regional del Cusco, Ronal Concha, director de Transportes Cusco, Tomás Villena y procurador del Cusco, Edwin Espinoza, este último tuvo duras palabras para con los transportistas, a quienes conminó a no trasladar los problemas de todo el país a la región imperial.

“Esto no es justo (el paro) llamo a no perjudicar a los cusqueños ni trasladar los problemas del país a Cusco, tampoco engañen a sus asociados ni les generen expectativas falsas, no depende de las autoridades que están en Cusco la aprobación de los proyectos de ley que buscan”, precisó.

Para finalizar la reunión, el gerente general del Gore Cusco se comprometió a interceder ante el Ejecutivo y el Congreso de la República y entablar diálogo con el ministro de Transportes por los transportistas, “agradecemos la voluntad de ambas partes para llegar a buen puerto y las ganas de resolver los problemas, nos vemos el 27“, finalizó.

