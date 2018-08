La resolución del juez de primera instancia, Efraín Urbiola Mayhuire que absolvió al gobernador regional Wilber Venegas Torres por uso indebido del grado de “magister” fue declarada nula en todos sus extremos tras la lectura del pronunciamiento emitido por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.

“…declarar nula la sentencia del 25 enero 2018 emitida por el juez del Juzgado Unipersonal de Abancay donde resuelve absolver de la acusación fiscal al procesado Wilber Venegas Torres por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración de procedimiento administrativo y contra la administración pública en la modalidad de arrogarse públicamente grado académico (de magister) que no le corresponde…”, precisa la decisión judicial.

Asimismo, el pleno dispuso que se declare nulo el juicio oral, ordenando la realización de un nuevo proceso a cargo de otro magistrado llamado por ley.

La Fiscalía en un primer momento solicitó contra Venegas Torres dos años y cuatro meses de cárcel suspendida, inhabilitación de 2 años para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 12 mil soles que quedaron desvirtuados por la decisión del juez Urbiola Mayhuire.

Falta de convicción. Durante la lectura del pronunciamiento, los magistrados de la Sala Penal cuestionaron la sentencia (emitida por Urbiola Mayhuire), indicando que no tiene congruencia en su razonamiento, no efectúa un examen individual y conjunto de las pruebas, no realiza una viabilidad probatoria y no interpreta los medios de prueba con los hechos, conllevando a una decisión por demás irregular y cuestionable.

Venegas Torres firmó resoluciones y otros documentos oficiales del Gobierno Regional Apurímac desde enero 2015 hasta mediados del 2017 como “magister”. El grado académico debió revalidarlo ante la Sunedu mediante trámite administrativo que nunca realizó.



Source: Correo