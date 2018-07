Posted on

Tras la difusión de varios audios que muestran presuntos actos de corrupción entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se generó una ola de indignación a nivel nacional, tanto así que desde varios sectores llaman a no participar en los desfiles ni actos celebratorios por Fiestas Patrias en señal de protesta.

Uno de los primeros en asegurar su ausencia en los desfiles patrios fue el sector Educación, a través del secretario del Suter Ernesto Meza, quien afirmó que ningún docente ni estudiante saldrá a las calles a marchar por Fiestas Patrias porque no pueden saludar a autoridades que avalan la corrupción.

Frente a esto la vicepresidente de la República, Mercedes Aráoz, llamó a la población a hacer caso omiso a las convocatorias que buscan boicotear los desfiles por Fiestas Patrias.

“Tenemos que celebrar a nuestra patria como peruanos dignos, yo suplicaría a todos que sigamos respetando nuestra celebración, lo que ha sucedido es una oportunidad de cambio, el presidente se ha comprometido a luchar contra la corrupción”, citó.

Con respecto a las personas que buscan que no se participe de los desfiles, mencionó que el Estado no quiere sanciones para quienes no quieran participar, más bien invocan a enseñar a los niños un sentido de creación de país.

DATO:

El presidente Martín Vizcarra viajará esta semana a México para participar en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, por lo que se ausentará del despacho presidencial que recaerá en la vicepresidente Mercedes Aráoz.



Source: Correo