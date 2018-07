Posted on

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de agua y saneamiento que ejecuta el Consorcio Vilcabamba fueron denunciadas por dirigentes que llegaron hasta Abancay para alertar la situación que se presenta en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, en Apurímac.

Wilfredo Taquira y Moisés Vara, integrantes del comité de obra, exigieron la intervención del Ministerio de Trabajo y la Fiscalía para que fiscalicen las empresas Polo Ingenieros Contratistas SRL y ALJHAMIL Contratistas Generales SAC que conforman el Consorcio Vilcabamba y tienen a su cargo la ejecución de la obra valorizada en 3 millones 960 mil 413 soles.

Durante sus declaraciones, los dirigentes criticaron al supervisor de obra por no cumplir con las especificaciones que se encuentran en el expediente técnico, acusándolo de estar coludido con el alcalde Roberto Román por no salir en defensa de los intereses de la población.

“Pese que la obra tiene un costo cercano a los 4 millones de soles, la supervisión y el alcalde permiten que se coloquen tubos de mala calidad, las zanjas no tienen la profundidad que corresponde, no se realizan compactados, no se colocan llaves y otros dispositivos de acuerdo al expediente técnico, entre otras irregularidades más que afectarán la calidad de la obra”, indicó Taquira Paucar.

Exigen pagos. Asimismo, cuestionaron la actitud del contratista Edwin Acosta Cahuana, quien en forma prepotente está recortándole los salarios a 50 obreros que laboran en la obra, pagándoles por debajo de las escalas establecidas.

“Nos tienen trabajando en zozobra con constantes amenazas de despido, nos descuentan sin justificar el motivo, y lo que es peor, no tenemos uniformes de faena ni contamos con los dispositivos de seguridad requeridos en este tipo de trabajos”, aseveró el representante de los obreros.



Source: Correo