Posted on

En la ciudad del Cusco se lleva a cabo una reunión entre la representantes de la Oficina de Diálogo del Ministerio de Educación y los profesores locales encabezados por su dirigente Ernesto Meza.

Esta reunión serviría para mostrar los avances sobre el informe que realiza la cartera de Educación al respecto de los puntos más álgidos, que llevaron a una huelga nacional indefinida a los maestros del todo el Perú el año pasado.

Sin embargo los profesores se quejaron porque indican que los emisarios del Minedu no han traído consigo dichos informes o en su defecto no los quieren mostrar, aludiendo que no tienen permiso para hacerlo.

“Nos están retando a reiniciar nuestra lucha, el Cusco sí está preparado, cuando nos retan el Cusco está listo para salir, los de la Oficina de Diálogo deben de decir en qué situación está el informe, no solamente decir que ellos no son los responsables“, refirió el secretario general del Suter Cusco.

Por su lado, la profesora Flora Villena, representante de los docentes de Quispicanchi, mencionó que están esperando respuestas concretas sobre el estudio técnico para el incremento a una UIT del sueldo y la modificatoria del Decreto Supremo 013 – 2016 Minedu, que ya debió estar publicado.

“No ha venido el ministro ni la viceministra y los representantes que han llegado a Cusco citan que no tienen autorización para mostrarnos el informe que manejan, es por eso que estamos fastidiados porque han enviado a funcionarios que no tienen la capacidad de mostrarnos los informes que están trabajando en esta comisión, están herméticos”, citó.

Después mencionó que en caso se tenga que ir a una huelga nacional esto se hará pero no de manera inmediata, ya que las bases de los profesores están desgastadas tras la última medida adoptada por Pedro Castillo.

“Después de la huelga nacional impulsada por Castillo las bases han perdido credibilidad y para nosotros va a ser difícil implementar una nueva huelga, pero lo vamos a hacer, haremos el esfuerzo necesario para tratar con las bases e implementar una huelga a la brevedad posible”, finalizó.

ACTUALIZACIÓN.

Al culmen de la reunión entre los profesores y representantes del Minedu se quedó, entre otros puntos, en otra reunión a llevarse a cabo este 18 de julio, cuando se tendría que mostrar los resultados del estudio emprendidos por el Minedu a los maestros.



Source: Correo