Por: Prof. Mauro Uscamayta H.

Con la humildad de un católico sincero, escribo la presen­te nota procurando dosificar la historia íntima de nuestra Ciudad del Qosqo, escribir alguna parte de su historia sería de muchos capítulos extensos, cuando la nueva generación de jóvenes ya no leen ni piensan o quieren auscultar el por qué la fe profunda de una nación o pueblo ceñido como Patrimonio Cultural de la Humanidad y en estos días de “Se­mana Santa” que mejor leer de lo que significa uno de los monumentos colosales: La catedral del Cusco, su María An­gola y del “Taytacha” Señor de los Temblores, vive latente en nuestra fe con su semblante ennegrecido por nuestro pecado o aureolado por el néctar dulce de los Ñuqch`os traídos de las laderas de las serranías de las región, para esto me he valido de los documentos dejados por los Inte­lectuales Cusqueños como los Doctores Manuel E. Cuadros (1946), José Gabriel Cossio (1918), Jorge Cornejo Bouron­gle (1846), Dr. Humberto Vidal Unda, del Mons. Isaías Var­gas B. y Revistas cusqueñas de cultura.

LA BASÍLICA CATEDRAL; Los invasores llegaron al Cusco el 3 de marzo de 1934, se produjo de inmediato el re­parto de solares y un lugar destinado para construcción del templo y esto fue el enorme “Galpón” llamado Sunturwasi, hoy Iglesia del Triunfo donde Fr. Vicente Valverde celebró la primera misa en advocación de la Inmaculada Concepción hasta el presente existe la “Cruz de la Conquista”. El 13 de enero de 1536 quedó elevada a la categoría de “Cate­dral” por el Papa Pablo III dependiente por entonces por el Arzobispado de Sevilla reconocido con el nombre de “Me­tropolitano” en 1538 el Primer Obispo del Cusco fue Fray Vicente Valverde con jurisdicción de los extensos territorios de Quito y Chile.

Se extendió el área de la Iglesia del Triunfo “La vieja” el solar llamado Kiswarkancha “Palacio del Inca Wira­cocha” luego el dueño español Don Alonso Meza compra por 2.800 pesos; El 11 de marzo de 1556 se colocó la primera piedra para la actual “Basílica Catedral” y el 6 de octubre de 1559 se inició los trabajos por el Arquitecto Vizcaino Juan M. de Veramendi (vino del Cabildo de Chuquisaca). El primer terremoto de 1650, las columnas, arcos y bóvedas esta­ban ya concluidas sin haber sufrido daño alguno; en junio de 1654 se terminó de construir para ser inaugurado el 14 de agosto del mismo año por el Iltmo. Dr. Pedro Ortega y Sotomayor. La cripta para los fallecidos fue inagurada en di­ciembre de 1650 que hasta la fecha existe. Finalmente el 22 de noviembre de 1658 se consagró 4 campanas en el lado del Evangelio y el 11 de diciembre la torre de la Epístola. La segunda Inauguración de la nueva Catedral con el nombre de “Basílica”, fue el 24 de septiembre de 1928 con el Mons. Pedro Pascual Farfán (1918-1933) representante de la Dió­cesis del Cusco, después llego hacer Arzobispo de Lima. El material petrio empleado para estas Obras fue traído de las canteras de Rumi Qolqa y ruinas de Saqsaywaman.

LA CAMPANA MARIA ANGOLA.– Nuestros abuelitos contaban de la historia de María Angola, nos remitimos a los documentos escritos. en 1655 se propusieron fundir una campana mayor de 130 quintales, hicieron dos fundiciones sin resultados hasta que el obrero mayor de la fundición don Diego Arias de la Cerda llamó al “Concurso económico de la feligresía del Cusco” para una tercera fundación, y en efecto cuando el metal estaba en crisol una mujer llamada María Angola arrojó una arroba de oro y más sus joyas como devoción a la Virgen María de ahí su nombre de la campana mayor de la torre del evangelio cuyas dimensiones son: al­tura 2.15m, diámetro mayor 2mts. Con una inscripción que a la letra dice: “Alabado sea al Santísimo Sacramento y a la Concepción de Nuestra Señora sin pecado original. Santa María. Ora pro nobis. 1659” la campana está colocada al centro de la torre en un travesaño de madera “Sauco” con un tañido sonora hasta llegar a la loma de la Rumi–Qolqa por las madrugadas; ahora tiene el badajo de menores pro­porciones para no afectar los pilares de la torre; tocaba: Cuatro de la mañana, luego 9:30 hora de misa, luego doce del día, después tres de la tarde y finalmente 6 pm hora de ángelus. Estos años nos duele la ausencia de sus tañidos que inducia a la oración.

“TAYTACHA” SEÑOR DE LOS TEMBLORES.- La Ima­gen de Jesucristo en la Cruz, se encuentra al medio de la Virgen de los Dolores y San Juan, en una de las capillas de la Catedral, como frontal con una hermosa plancha de plata y flores de “Ñuqch’u”, que lo conocemos como el SE­ÑOR DE LOS TEMBLORES: “PATRÓN JURADO DEL CUSCO” así refiere el Canónigo don Diego Esquivel y Navia en las “Anales del Cusco”.

En la Iglesia de Triunfo se ve un cuadro donde se ve escenas para calmar la furia del movimiento terráqueo desde ahí se celebraba el 31 de marzo de cada año y des­pués se ha transferido para la procesión de Lunes Santo y su semana de festejo es el último domingo de octubre día de Cristo – Rey.

En 1950 hubo el segundo terremoto del Cusco cuando Yo, tenía doce años, como era el griterío del Pueblo del Cusco, había fútbol con un equipo limeño fue domingo una de la tarde de la tarde. Las puertas de la Catedral se abrieron, el Monseñor Santiago Hermosa y Sarmiento qui­so entrar al templo, la multitud no lo permitió; Sacaron al “TAYTACHA” Señor de los Temblores quien amaneció en la plaza de armas entre velas y rezos, las casonas seguían cayendo, recuerdo todo esto en mi mente y a estas alturas de 368 años del “TAYTACHA” Imploro con lágrimas en el terceto de mi poesía:

Kununuymanta amachaq Tayta

Qosqo runakunan weq`e ñawintin

Ullpuykamuyku aymapi k’ancharisaq purimuqtike

———o———-

Señor de los temblores

La multitud del Cusco con lágrimas de fé

Colmamos tu procesión resplandeciente…Y Punto

