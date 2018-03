Posted on

PPK tendrá que afrontar diversas investigacio­nes por corrupción en el Ministerio Público

A la crisis política ins­talada en el Gobierno del Perú y aun con re­velaciones de algunos videos más que siguen enlodando a los políti­cos, se vino la anunciada renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. La carta de renuncia fue enviada al Congreso y posterior­mente aceptada por los mismos.

‘Frente a esta difícil si­tuación que se ha ge­nerado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he partici­pado, pienso que lo me­jor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República’, dijo PPK en su último mensaje a la nación.

En una grabación que fue difundida a nivel na­cional la tarde de ayer, PPK confirmó que envió su carta de renuncia al Congreso y que habrá una ‘transición consti­tucional ordenada’, se­ñalando así que su car­go será asumido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.

‘No quiero que, ni la Pa­tria ni mi familia, sigan sufriendo con la incerti­dumbre de los últimos tiempos’, manifestó PPK, quien volvió a rechazar todas las acusaciones en su contra, desde la pre­sunta compra de votos desde el Congreso hasta los motivos incluidos en la segunda moción de vacancia en su contra.

‘La oposición ha tratado de pintarme como si fue­ra una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrán­dolos injustamente en esta artimaña de demo­lición en contra del Go­bierno’, manifestó.

Ministros se van con Kuczynski

Javier Barreda, titular del Ministerio de Traba­jo, manifestó que todos los miembros del Ga­binete Ministerial han presentado su carta de renuncia como ‘gesto de solidaridad’ con Pedro Pablo Kuczynski.

El funcionario explicó que ahora el sucesor de PPK, el primer vicepre­sidente Martín Vizcarra, deberá convocar a un nuevo equipo tras jura­mentar al cargo.

‘Apenas asuma el primer vicepresidente, él tiene que convocar a su pri­mer ministro o su prime­ra ministra y nombrar a un gabinete, y nosotros (…) tenemos que entre­gar el cargo a los nuevos ministros o ministras’, expresó.

‘Nuestra carta es un gesto de solidaridad con el presidente, con su gestión, es un momento que a todos nos afecta. Hay ministros que inclu­so lo han acompañado las 24 horas, era digno irse con el presidente ya que él no convocó’, aco­tó Barreda.



Source: El Sol