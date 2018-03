Esta ración maldita de soledad que envenena, la que hasta ayer era ajena a mis pesares de hombre, es hoy la que me atraganta, espanta, mata y condena. No me mates amor, no me atormentes que mi silencio te sigue llorando… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información.

Hasta que por fin despertaron los del Indecopi y están investigando a 25 empresas del transporte urbano que no cobran el medio pasaje tal como lo establece las normas vigentes. Ajáaaaaaa… Según las jefecitas del Indecopi, estos 25 procedimientos sancionadores, se­rán concluidos en breve y juaaaaa impondrán drásti­cas multazas por graciositos. La relación es grandaza y a la franca, solo queremos que esos ¿empresarios? pa­guen sin chistar lo que se les viene. Sí señoressssss…

Los del Indecopi se crecieron y juaaaa también resol­vieron iniciar dos procesos sancionadores a igual nú­mero de empresas del transporte urbano tuto porque no brindaron documentos requeridos. Ayayayyyyy… Las empresas son Transporte Doradino e Yllari Qosqo, las mismas que no facilitaron la pertinente informa­ción por lo que ahora podrían ser acreedores a mul­tazas que no bajan de las 5 Uits. Ahora queremos ver sus cacharros de malcriadazos. Hummmmmm…

Pero no solo el Indecopi agarró del cogote a las em­presas de transporte urbano sino también les hizo el pare a otras entidades abusivazas como PeruRail y Consettur. Quéeeeeee… En el caso de PeruRail, el asunto es serial pues se hizo acreedora a una multaza de 15.47 Uits porque se comprobó que excedió su ca­pacidad de transporte dejando en el abandono a dece­nas de usuarios. De igual modo, se le aplicó otras 10 Uits de multaza porque no respondió a 367 reclamos. Vale, valeeeeeee…

En el casito de Consettur, la vaina es de igual manera recontra picante porque el Indecopi le inició una in­dagación sumaria porque esta empresa ya se pasó de abusivaza. Ajáaaaaaa… Sucede que Consettur suspen­dió abruptamente su servicio en noviembre de 2017; por tanto, no habría devuelto el dinero pagado a sus usuarios y, tampoco, habría informado oportunamente dicha suspensión. Es decirrrrrr…

Sinceramente, nuestras autoridades están en otra pues en vez de atender las prioridades de nuestro Qosqo, dos de ellas, se fueron hasta Lima Limón para tratar de atarantar con reunioncitas urgentes con el palero de Transportes y Comunicaciones. Hummmmm… En Chinchero y Urubamba hay colegios en escombros y sus alumnitos reciben educación a la intemperie pero los ¿alcaldes? se fueron dizque a luchar contra el cen­tralismo. Qui buinaaaaaa…

Nos datean que en muchas tiendas políticas ya empe­zaron a definir a los muchachitos y muchachitas que harán el papel de cándidos al zoológico, perdón a los municipios, pero la mayoría está en nada pues dizque no jalan ni a sus gatos en la casa. Uy curujuuuuu… Nos cuentan que en grupo político cuyo símbolo es la A seguía como loco de cantina de acá para allá pues los compadres al final no atracan las designaciones y alguien está con tiki tiki de tanta preocupación. Plopppppppp…

No cuentan que en Camanti la rutina no solo es traba­jar, sacar el oro, y salir para meterse varios pomos de chelas con las chicas traviesas y recontra malas sino que ahora la buena nueva es jugar a la ruleta rusa. Uy curujuuuuu… Se trata de chicachas de 12 y 17 años, que son engañadas como niñeras, vendedoras, me­seras y cuando llegan a a esa zona descubren que el trabajo es en los nightclubs de los garimpos, en un camino, en la mayoría de las veces, sin regreso a casa porque sino pueden perder además de su orgullo, su propia vida. Ajáaaaaaa…

Para finalizar, quién será ese alcalde distrital que diz­que es el campeón de las encuestas pues siempre apa­rece en primer lugar pero pagando por el favorcito. Sucede que cierta ¿encuestadora? que representa a un diario de alcance nacional no pasa por cajatambo desde hace más de un año y este amenazó con denun­ciar a la linda wawita por estafa. Nooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…

Source: El Sol