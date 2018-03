Posted on

Oyendo las palabras de amor que salen de tu ternura, sintiendo las caricias que regalan tus manos genero­sas, amándote como nadie te amó jamás, así seré fe­liz aunque tus ojos hayan dejado de amarme al igual que tus labios… Uy curujuuuu, así empezamos la co­lumna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, va­aaaamooos con la información…

——–ooooo°ooooo——–

Ya se encuentra en circulación la última edición del semanario Jaque Mate dirigido por un gordito más co­nocido como ‘crimen perfecto’ porque no se le puede encontrar la pistola. Quéeeeeeeee… En esta edición hace una explicación sobre cuánto cuesta ser cándido en las próximas elecciones con decir que, según un sesudo análisis, cualquier angelito que quiera postular tendrá que recontra pensarlo porque quedará misio de no ganar. Ajáaaaaa…

——–ooooo°ooooo——–

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A propo del semanario Jaque Mate, el filósofo y viden­te gordito explica que un cándido para una comuna distrital tendrá que invertir entre 60 y 80 mil gringas en una campaña mediamente misia. Ayayayyyyyyy… En el caso de los cándidos provinciales, estos mucha­chitos tendrán que sacar de la billetera entre 600 y 800 mil gringas, en tanto las hermosas criaturas para la región tendrán que desembolsillar entre 800 mil y un millón de gringas. ¿Será verdad?????????…

——–ooooo°ooooo——–

Haciendo un análisis medio coquimbo, los que se pe­larán recontra feo serán los cándidos a la presidencia regional pues de acuerdo a Jaque Mate, el humilde sueldo del gobernador solo llega a las 15 mil cholas. ajáaaaaaa… En un año dizque llegaría a los 180 mil cholas y se si multiplica por los 4 años de gestión, solo alcanzaría a los 720 mil cholas, o sea ni siquiera la quinta parte de los que posiblemente gaste en la campaña. Hummmmmmm…

——–ooooo°ooooo——–

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La gestión de mi tío wanchino Willy Cuzmar está chambeando en serial y ya tiene en la mira a esos lo­calitos que aparentan que no venden chelas a diestra y siniestra y que para salvar su pellejo sacan avisitos diciendo que venden comidita. Ajáaaaaaaaaa… Pensar que en la gestión del inefable Clodomiro había locales que gozaban de inmunidad pues dizque una ahora ex regidora siempre ordenaba para que no toquen ciertos locales tuto porque su sobrinito era el administrador de ellos. Noooooooooo…

——–ooooo°ooooo——–

Los alumnitos iniciaron con la chamba escolar del pre­sente año pero esa vaina del buen empiezo del año escolar fue una rémora pues ningún colegio se dio vasto para la buena noticia. Quéeeeeee… Por ejemplo los escolares de Pillao Matao de San Jichu la pasan de Caín pues no tienen colegio ni mucho menos au­las. En Chumbivilcas el asunto es más serial pues no tienen ni local escolar. Ni qué decir en Sicuani donde dos directores de las UGEL se están haciendo ojitos. Nooooooo…

——–ooooo°ooooo——–

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Esta es buenaza y viene desde la tierra de los upichos. Sucede que los familiares de cierto alcalde no tienen oficio ni beneficio pero se dan viajecitos al extranjero como político de buen calibre. Ayayayyyyyy… Nos da­tearon que cierta hermanita de esta autoridad cuyo nombre aún no revelaremos es una ama de casa pero asidua viajera a Bolivia, República Dominicana y Méxi­co. La envidia correó a su paisas quienes apuntaron a la autoridad como el mecenas de estas gollerías. Les creemosssss?…

——–ooooo°ooooo——–

Estamos tras la pista de una hermosa joyita más cono­cida como supay tía que ahora es tuto poderosa en un distrito grandazo y que durante los últimos años por­que manejaba publi tramitó ciertos recibillos a nombre de su angelical esposito. Ayayayyyyyy… El asunto es serial pues este hecho irregular ya ha sido destapado por el órgano de control interno de una muni qosqo­runa que ya le apuntó la placa y tuto hace indicar que habrá denuncia de por medio. Quién agarra esa flor­rrrrrrrr…

——–ooooo°ooooo——–

Para finalizar, un serial dolor de cabecita se ha conver­tido el viaje hacia la tierra de los campesinos pues los deslizamientos han suspendido el tránsito hacia cus­quito y viceversa. El tramo desde Huancarani sigue nada y el otro tramo cerca a Huasaq, igual sigue en el olvido tuto porque ninguna autoridad se ha puesto mosca para chambear full time. Nooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Source: El Sol