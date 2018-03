Posted on

Me dejo llevar por los susurros apagados de tu voz, me guío por tus ojos cerrados disfrutando de nuestra pa­sión, muero por darte placer en ese segundo nuestro pero tu ausencia es lo que me mata pese a que cono­ces de mis esperanzas… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información.

Iniciamos una semana turbulenta y que de seguro traerá varias sorpresas con decir que la Fiscalía halló coincidencias extraordinarias entre lo dicho por Coco Barata y la suma de extraños aportes en las cuen­tas de Fuerza Popular. Uy curujuuuuuu… Esta jetita ya se enteró que la china Keiko tiene 2’875,247 razones para estar serialmente con tiki tiki. Y es que ese es el monto exacto de cholas que el círculo cercano a Jaimi­to Yoshiyama aportó a sus dos campañas presidencia­les. Coincidencia? Noooooooo…

Finalmente el viejito PPK está al borde de la vacan­cia presidencial y esta vez su suerte parece echada pues ni con chamán se podrá salvar del desaforo tuto porque al menos 87 otorongos votarán por la vaina. Quéeeeeeee… El conteo estimado que se maneja bajo siete llaves establece que esta vez ganará la vacancia con 55 votos de Fuerza Popular, 10 del Frente Amplio, 10 de Nuevo Perú, cuatro de Alianza para el Progre­so, tres del Apra, tres de Acción Popular y dos de la facción de los “no agrupados”. Exactamente 87. Ajáa­aaaaaaa…

Si se ratifica el conteo proyectado para bajarse al inútil, perdón, al intocable PPK, el vicepresidente Martín Viz­carra puede ser nuestro próximo mandamás de Perú­landia. Ayayayyyyyy… El asunto es que el moqueguajo no lo será por elección popular sino por descarte, pero eso no le resta méritos. Al fin y al cabo, el angelito no tiene la culpa de que PPK haya despilfarrado el capital político con el que arrancó. Pobechitooooo…

A propo del viejito PPK. Nos datearon que el más grande lobista de la historia aumentó el sueldo de su fercho particular con dineros del Estado y no de su bolsillo demostrando ser sinvergüenza. Ajáaaaaa… El fercho ha sido identificado como Pepe Lucho Bernaola y chambea para la familia de PPK desde hace 12 años. Ahora que está en las riendas del país, el lobista le puso un sueldazo de 7 mil cholas tuto pagado con di­nero de los peruchos. Ayayayyyyyy…

Esta es buenaza. Resulta que esta jetita ha tenido ac­ceso a documentos que demuestran que nuestro Pe­rucho gastará la friolera de 7 millones de gringas para contratar un estudio de bogas para defendernos de una demanda planteada por la brasileña Odebrecht ante el CIADI. Quéeeeeee… Tuto se trata de un arbi­traje internacional pero el sacaronchas que joroba es que el MEF haya firmado un contratito con la estadou­nidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP sin objecio­nes ni alertas. Uyuyuyyyyyy…

Quiénes serán los angelitos consejeros que han sido filmados cuando mismos sedientos piratas tomaban sus francachelas en una cantina de la avenida de los Inkas. Quéeeeeeeeeee… Sucede que serían tres los muchachitos que en vez de producir normas regiona­les y chambear por sus provincias se dedican al depor­te de los ‘salud’ y todavía a la luz de las malas juntas. Nos tacuen que estos lagartos, perdón, consejeros pa­recían esponjas pues siempre paraban secos de gar­ganta. Nooooooooo…

Este es un llamado para el popular Win de la región qosqoruna. Sucede que en el sector Energía y Minas chambea un hermoso angelito que se ha convertido en el que hace y deshace al extremo de que es licencia­do pero hace de boga, biólogo, supermán, especialista y bombero. Uy curujuuuuuu… Las malas lenguas han dicho que se llama Rafa el mismo que en vez de unir a los chambeadores que se fajan por la región, los está dividiendo al extremo de que ahora trabajan en un local recontra reducido tuto por culpa de esa linda joya. Ploppppppp…

Ayer estuvo de diablo nuestro pataza Raúl Kana di­rector del noticiero Sin Límites de Solar Tv pero el an­gelito tiró cintura tuto porque la jefa ordenó solo co­milona y nada de francachelas donde es el capitán. El bailango y las gargantas de la mancha estuvieron en alto voltaje el sábado en su homenaje. Muchos de los angelitos aún no llegan a sus casas dizque porque han perdido la brújula. Nooooooo… Ahora sí pongo “prima­vera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…

