Por Carlos Basombrío Iglesias

“Conozco el interés del presidente en Barrio Se­guro, idea que viene desde su plan de gobierno”.

La lucha contra el delito tiene tantas facetas que bien se la podría describir como un ciempiés; pero, a la vez, se puede resumir en cuatro ejes estratégicos.

Inteligencia contra organizaciones criminales. Las más de 100 megaoperaciones como expresión de esa estrategia han sido ya muy exitosos en el 2017 y estoy seguro de que lo serán, aun más, en el 2018. Con­tamos para ello con una unidad especialmente creada para ese fin: la División de Investigaciones de Alta Com­plejidad. También con unidades de élite de la Dirandro, la Dirin y la Dirincri, así como la emblemática Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Lucha contra la corrupción al interior de la po­licía. Además de las nuevas normas, ello pasa por la construcción constante de una nueva moral en la que barrer bajo la alfombra quede descartado y que quien delinque al interior de la institución cruza un Rubicón. La tarea es enorme y falta mucho más de lo que se ha avanzado. Tengo confianza, sin embargo, en el com­promiso del ministro y el comando de la PNP en actuar de esa manera y creo que las nuevas promociones de generales tienen cada vez más esa visión. Un punto dé­bil: la amargura que les causa a los buenos policías que jueces y fiscales detenidos en las mismas circunstancias delictivas que los malos policías reciban un tratamiento diferenciado (que casi linda con la impunidad). Hago eco de sus preocupaciones. La prevención en barrios vulnerables. Tiene su emblema en Barrio Seguro, una estrategia multisecto­rial de prevención de mediano plazo que prevé, al 2021, estar ya implementada en al menos 120 de los barrios más críticos en cuanto a delincuencia y pobreza urbana (aproximadamente 1,8 millones de personas). Hasta el 2017 se habían lanzado 23 barrios en 12 regiones. Pero lanzarlos no significa conseguir el objetivo, sino iniciar la tarea. Para este 2018 se debe llegar a los 52, con lo cual el desafío de mantener funcionando todos a la vez se hace mucho mayor. Conozco el interés del presidente en Barrio Seguro, idea que viene desde su plan de gobier­no. Asimismo, sé del gran interés de la primera ministra en que ese sea uno los escenarios principales para la acción social del Estado. En este primer trimestre de­ben lanzarse unos 10 y, por lo tanto, andamos bastan­te atrasados. Ojalá me equivoque, pero veo en algunos funcionarios recientemente nombrados poca compren­sión de lo que esto significa en términos de prioridad para el sector. Patrullaje con tecnología del siglo XXI. Ya se dio un gran paso con la georreferenciación del patrullaje a pie y motorizado en Lima y Callao, con lo cual se sabe en tiempo real en dónde están y qué hacen todos los recur­sos desplegados en el terreno. Está previsto que esto se extendía este año en todo el país. Ello viene acompaña­do, inicialmente para la metrópoli, por un gran centro de monitoreo, recepción de denuncias (juntando el 105 con la central de bomberos y emergencias de salud), reac­ción rápida, evaluación y formación. Su financiamiento internacional ya fue conseguido, el diseño tecnológico ya está y si se trabaja con empuje, podríamos tenerlo en la segunda mitad del año. Sería interesante que se diera a conocer cómo va avanzando esta estrategia que, para decirlo en sencillo, podrá monitorear con cámaras y satélite, respondiendo mucho más rápido frente a la emergencia, hasta la más mínima calle de cada barrio de la ciudad.

Coda: no es una de las patas, pero sí una herramienta formidable. Me refiero a la posibilidad de que cada celu­lar bloqueado pueda ser anulado en un plazo, digamos, de 48 horas si se le pone un chip no autorizado para ese equipo. Pese a la poquísima colaboración de las opera­doras, se había logrado, a diciembre, bloquear 1 millón y medio de teléfonos y se había iniciado un pequeño descenso en lo que es el principal robo cotidiano en el país. En el último mes del año pasado, encontramos un mecanismo que nos evita depender únicamente de las operadoras para hacer el trabajo bien y rápido. Sería útil saber cómo va eso, porque pronto se acabará el verano y no hay novedades.

Source: El Sol