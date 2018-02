La locura de nuestro amor, ese amor tan dichoso que me saca de la realidad, tu amor que me alimenta de tu hambre de mi, amor maldito o amor dichoso que me haces sufrir, amor sin tu amor contigo, la palabra es amor la que me conduce al vacío sin amor… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la in­formación…

——–ooooo°°ooooo——–

El popular Win de la región sigue con el santo de espal­das pues solo así se entiende que justo cuando bajaba la marea por el caso de los mensajes whatsapp con una proveedora, ahora le formalizaron una denuncia por otro casito. Pobechitoooooooo… Y es que la brava fiscalía anticorrupción formalizó otra perlita, perdón, otra denuncia en su contra. Junto a él otros 11 ange­litos tendrán que cantar ‘yo no fui’ por presunta colu­sión, aprovechamiento indebido del cargo y cohecho pasivo propio en forma agravada. Uy curujuuuuuu…

——–ooooo°°ooooo——–

La vaina es serial pues según la brava fiscal cuyo nom­bre empieza con G de Gloria tutos los delitos tienen la categoría de “grado consumado” por el caso Lore­na cuando se favoreció a la española Argola para que haga cierto expediente. Ajáaaaaaaa… Junto al popular Win están con tiki tiki Jessica Carazas, Fredi Torres, Ofelia Yábar, Gabriela Urrichi y Magaly Tapia. Tam­bién Ítalo Ramos, Marco Arzubialde, Hugo Cana, Oscar Medrano, Mirsolava Xidatra Portocarrero y Guillermo Yokoo Kaneko. Es decirrrrrr…

——–ooooo°°ooooo——–

Según la acusación de los sabuesos de la fiscalía, tuti­tos los implicados tienen que ver en la ¿contratación? a dedo de Argola para la elaboración de los expedientes de saldo de obra y equipamiento del Lorena. Uyuyu­yyyyy… Dizque para favorecerla, la gestión del popular Win invitó a otras dos empresas que no podían hacer la chamba porque estaban vinculadas con el caso Lava Jato. Lo peor de tuto es que Argola no cumplió los pla­zos, pero nadie hizo nada para aplicar las penalidades por 270 mil cholas. Hummmmmm…

——–ooooo°°ooooo——–

En la serial acusación también se establece que la gestión del popular Win favoreció a la empresa GOC SA para que supervise el trabajo de Argola por 655 mil 687 cholas alterando los términos de referencia. Ayayayyyyy… Esta vaina habría sido modificado por Jéssica Carazas Pezo, Gabriela Andrea Urruchi Béjar y María Isabel Magaly Tapia Orejón de abastecimientos. En los TdR se quitaron requisitos para que estén a medida de GOC SA. Noooooooo…

——–ooooo°°ooooo——–

Los angelitos del Consejo Regional ayer de nuevo demostraron sus dotes de ineptitud pues en vez de chambear en forma serial, simplemente confirmaron que están más perdidos que gringo en yunsada. Ajáa­aaaaa… Sucede que estos muchachitos y muchachitas siguen perdiendo tiempo con poses monses y discusio­nes de tercera. Lo único bueno es que el actual presi, el chumbivilcano, pone orden cuando algún gracioso quiere pasarse de la raya. Uyuyuyyyyy…

——–ooooo°°ooooo——–

A propo de consejeros regionales, se confirma que el representante de Quispicanchi, Lizardo Angeles de tutas mangas en cualquier momento le dirá ‘adiós’ a la gestión pues el JNE ya tiene entre sus manos el acuerdo de su desaforo con tutitas las firmas de ley. Hummmmm… La resolución ya ha sido confirmada y tuto hace presagiar que su reemplazante de nuevo será ese tal Yucra que a la franca solo hablaba en el he­miciclo para pedir permiso para ir al baño. Ploppppp…

——–ooooo°°ooooo——–

Los funciocos de Educación dieron datos de veras que son verdaderas bombas de tiempo pues ese asunto del buen inicio del año escolar 2018 simplemente es un tufo de media caña. Quéeeeee… Con decir que se necesitan 8000 maestros contratados para atender a nuestros chicuchas y chicachas escolares y que solo tenemos a la fecha 4000 en promedio con un sueldito de 2000 lucrecios es para llorar. Noooooo…

——–ooooo°°ooooo——–

Para terminar, un saludo combativo y clasista para nuestro colega Ciro Milla, el popular tío Charli que ayer estuvo de diablo y, a la franca, quedaron chicotes las chelas y ni qué decir de las raciones de El Canchón. Otro saludo para el flamante magister Jesús Tapia, el popular chicharito que optó con nota casi perfec­ta el grado de magister en gestión pública. Vale, va­leeeeee… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol