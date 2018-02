Posted on

Si te vas y dejas tu amor olvidado, si me abandonas y nos entregamos a la tristeza, si me dejas y mi mundo se va contigo. Dos, somos dos, luchando por ser uno, y siendo uno cuando nos amamos: uno para amarnos y dos para darnos todo… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

Empezamos una nueva semana y a la franca estamos re­contra azabaches por tuto lo que pasa en nuestro Perucho con decir que el viejito PPK deberá rezarle a tutitos los santitos y virgencitas para continuar como ¿presidente? Ajáaaaaaaaaa… Y es que el más grande lobista del país sigue dando que hablar porque siguen saliendo sus ca­chueleos como mela y por lo que pasaba rico en gringas. A estas alturas lo mejor que puede hacer es decir ‘chaufa’ y quedamos como amigos. He dichoooooooo…

Esta jetita tuvo acceso a las nuevas pruebas que ponen en titki tiki al viejito PPK pues se descubrió que, entre 2005 y 2015 este muchachito lobista movió 2,5 millo­nes de gringas a través de operaciones financieras que partieron de paraísos fiscales. Quéeeeeeeee… Uno de los casitos se refiere a la empresa Ternium, subsidiaria de Techint, compañía encargada de la fabricación del ducto del gas de Camisea, la misma que hizo 13 depósitos por un total de 835,011 gringas a PPK a una cuenta que tiene en el BCP. El billete fue enviado desde Luxemburgo. Todo se sabeeeeeeee…

Lo peor de tuto es que PPK brindó asesorías a Techint cuando se desempeñaba como ministro de Economía en nuestro Perucho, es decir chambeaba a doble cachete con pana y elegancia. Ajáaaaaaaa… En el reporte del BCP, se registra otro humilde abono de la offshore TRAG Alloca­tional LTD con sede en las Islas Grand Cayman a favor del lobista a quien ya le apuntaron la placa a otras dos de sus empresas registradas en paraísos fiscales. Es de­cirrrrrrrrr…

Según los sabuesos de la fiscalía, esas dos nuevas em­presitas del viejito PPK con sello en los paraísos fiscales sirvieron para que el ¿mandatario? realice en nuestro Pe­rucho millonarias transacciones bancarias e inmobiliarias por un valor de 1’320,000 gringas. Nooooooooo… Una de ellas es Dorado Asset Management Ltda. creada por PPK en Panamá, y que en 2005 tuvo una sucursal en nuestro país, tiempo en el que era ministro de Economía, y en la cual su cocherita del alma José Miguel Morales Dasso figura como apoderado. Quéeeeeeeee…

Lo peor de tuto es que el viejito PPK aduciendo que es an­gelito y que no sabía de sus chambas a doble cachete se quiere hacer el vivanco del barrio diciendo que tutas esas denuncias son infundadas. Si cuñaoooooo… Solo un datito más, fue mediante Dorado Asset Management Ltda, que PPK compró un terrenito en Cieneguilla de 5 mil metros cuadrados. Asset Management Company Ltda. es la se­gunda compañía en la cual Kuczynski aparece como due­ño y, en julio de 2014, tenía como capital 140 mil cholas. Conchán nomássssssssss…

Esos taxistas manejados por Peter Banda como buena banda dizque esta semana de nuevo saldrán a estirar los pies hasta que las ¿autoridades? de la casa regocijal se pongan a discutir sus ¿peticiones? Ajáaaaaaaa… Lo que piden los angelitos es la derogatoria de ciertas ordenan­zas que les puso la cruz en tuto el centro histórico y por lo que los taxistas no quieren prestar servicio pues salir de ese sector en carro es más difícil que la tabla del 15. Tam­bién denunciaron que hay discriminación desde la gestión de Carlitos. Hummmmmm…

Tantos problemas tiene el men de la región el popular Win que hasta la fecha no sabe cómo michi pagarán a los obreritos de las diferentes obras que siguen pateando latas desde hace cuatro meses. Ajáaaaaaa… Lo curioso del asunto es que también se encuentran impagos, desde hace varios meses, los sesudos consejeros que con raras excepciones, deberían jubilarse porque no dirigen ni el tránsito en sus hogares. También varios ex funciocos es­tán desojando margaritas por falta de billegas. Ploppppp…

Para finalizar. A propo de ¿autoridades? será cierto que un alcalde distrital se ha rodeado de angelitos que le están metiendo en su cabecita que será el próximo men de la región? Quéeeeeeeeee… Nos cuentan que ese cacareo es más falso que beso de suegra pues el muchachito no tiene jale en nuestro cusquito y por eso para tratar de caer bien a la gentita, está protagonizando reuniones dizque para tomar acciones frente al engaño del centralismo con eso del aeropuerto y el gasoducto. Nooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol