Posted on

Los encuentros se die­ron mientras PPK se des­empeñaba como ministro de Economía y Finanzas del gobierno del prófugo Alejandro Toledo

El programa de televi­sión ‘Cuarto Poder’ infor­mó este domingo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunió cin­co veces con Jorge Ba­rata, exrepresentante de Odebrecht en Perú.

Los encuentros se lleva­ron a cabo entre 2004 y 2005, mientras el prime­ro se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas del gobierno del exmandatario Alejandro Toledo, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La primera cita ocurrió el 19 de noviembre de 2004 y duró 35 minutos. La segunda, la tercera y la cuarta se dieron el 3, 4 y 18 de mayo de 2005. Mientras que la última fue registrada el 16 de junio del mismo año.

Los detalles

El 3 de mayo, el empresa­rio brasileño acudió solo al encuentro, pero a la cita del día siguiente fue acompañado por cinco di­rectivos de Odebrecht y el economista Sergio Bravo Orellana.

Este último, era presiden­te del comité de adjudi­cación de ProInversión, que tiempo después le entregó a Odebrecht la li­citación para construir los tramos II y III de la carre­tera Interoceánica.

La cuarta reunión se lle­vó a cabo el 18 de mayo de 2005. En esa ocasión, Barata fue acompañado por Daniel Villar, ejecutivo de la empresa brasileña. La última visita se regis­tró el 16 de 2005. Esta vez, el exrepresentante de Odebrecht se presentó con José Graña Miró Que­sada, entonces presiden­te de directorio de Graña y Montero y ‘Rolando Al­bea’, de la constructura brasileña Andrade Gutié­rrez.

Según se menciona en el reportaje, el único directi­vo con un nombre similar es Ronaldo Albes, repre­sentante en Perú de An­drade Gutierrez, unas de las empresas que recibió la buena pro del tramo IV de la carretera Interoceá­nica.

El 23 de junio de 2005, Proinversión le adjudicó a las constructoras Odebre­cht, Graña y Montero, JJC e ICCGSA los tramos II y III de la carretera Intero­ceánica. El consorcio bra­sileño Intersur, integrado por Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Quei­roz Galvão, obtuvo el tra­mo IV.

Las respuestas

El abogado de PPK, Gon­zalo del Río,señaló que “la existencia de una reunión no, sobre todo en el con­texto de una compañía que se ha dedicado a ser delatora (…) Yo no estoy diciendo que todo lo que diga es cierto. No lo creo. Hay otros que lo creen”, dijo.

“Me resultaría bastante extraño que hasta el mo­mento no exista una sin­dicación respecto



Source: El Sol