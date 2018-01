Te pronuncio a oscuras, el sabor del querer, quien tenga una palabra de amor para susurrarte al oído, seré yo quien siempre te ame aunque tú ya dejaste de soñarme… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaa­mooos con la información…

Esta jetita tuvo acceso a unos videos que a la franca enervan pues no es posible que instituciones del Esta­do destruyan lo poco que queda de nuestro legado an­tiguo como son los andenes. Quéeeeeee… Este hecho se produce en Zurite donde el INIA usufructúa los gi­gantescos andenes dizque para hacer ¿investigación? pero resulta que algún graciosito ha entendido mal el asunto y ha ordenado meter tractor a esos sectores destruyendo un importante número de plataformas antiguas. Sí señoressssss…

La destrucción paulatina de los andenes de Zurite ante la pasiva mirada del ex INC debe llamar la atención de los qosqorunas pues esos terraplenes se están desmo­ronando por las lluvias y por culpa directa del INIA. Ajáaaaaaa… Pensar que en vez de pedir apoyo al ex INC para su recuperación, los angelitos del INIA hacen mutis total y ya no tenemos andenes que antes eran el orgullo de los antachos. Ploppppppp…

A propo del ex INC. Nos datean que desde Lima Li­món, los centralistas emitieron una norma creando una partida presupuestal para que tutitos el billete ge­nerado en Mapi pase a las arcas limeñas. ¿Será cier­to???????… El asunto es preocupante pues, según las malas lenguas, los muchachones del sector Cultura de nuestro Qosqo ya no tocarán flauta en el tema del billete de Mapi sino tuto será manejado desde el cen­tralismo. Pensar que antes el otrora ex INC tenía voz y voto propio. Nooooooooo…

Un día como hoy hace 35 años un grupo de periodis­tas llegó hasta Uchuraccay para conocer la verdad y eso les costó la vida pues fueron asesinados en forma salvaje. Ajáaaaaaaaaaaa… Desde esa fecha ¡Ni olvido ni perdón! seguimos esperando justicia. Ese grupo de periodistas había llegado a esos parajes de Ayacucho para averiguar por qué los senderistas habían matado tanta gente en ese lugar. Para descubrir la verdad y sin poder cruzar los abismos donde los serviles han roto todos los puentes. Hummmmmmmm…

Ese jovenzuelo Aaron Medina ¿regidor? de la comuna provincial que renunció a Kausachun tuto porque no le aumentaron la dieta sino al contrario le bajaron el dedo, sigue pensando que con hacer chacota ya se ganó a la hinchada. Quéeeeeeeeeee… Lo cierto es que este muchachito está recontra mal asesorado al ex­tremo de que nos datean que cierto grupito político perdedor estaría tras su persona para decirle que será el cándido provincial en los comicios de octubre. Aya­yayyyyyyy…

Y no era para más. En ese municipio donde la supay tía dizque es poderosa hay gentita ligada a cierto familiar suyo que cada día se acerca por inmediaciones del centro comercial El Molino para meterse unos aguayos en esos huariques de tercera. Todo se sabeeeee… Lo peor de todo es que pasan por cajatambo para que és­tos cobradores no los clausuren pese a que esas bichas son antros del vicio y la perdición y, al mismo tiempo, guarida de los temibles A-I que actúan sin control en agravio de tutos los buenos vecinos. Ayayayyyyy…

Así que el grandazo fiscal antidelitos tendría también sus intereses al pretender intervenir a tutas las aca­demias pre militares menos al de su primito que sigue paneándose con que está recontra amarrado. Ajáaaa­aaa… Sucede que el grandazo fiscal habría dispuesto la clausura de tutas las academias premilitares menos el de su primo cuyo nombre empieza con E de Edson y su segundo apellido con P de Poblete tuto porque le hacían competencia en el rubro y eran los preferidos de la juventud. Hummmmmm…

Para finalizar. Hoy está de diablo nuestro pataza y co­lega Policarpo Manco Durand quien ha prometido ha­cer llover la tierra a pura cerveza. Dizque la jarana será hasta las últimas consecuencias pues prometió tomarse hasta el agua de los floreros. Dicen que es tan pero tan deportista que lo conocen como el po­pular ‘antibiótico’ porque se toma cada ocho horas. Noooooooooo… Ahora sí, pongo primera y me arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol