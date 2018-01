Posted on

Te quiero no solo porque eres como eres, sino por como soy yo cuando estoy contigo y, si un día dejé caer una lágrima en el océano. El día que la encuentre será el día que deje de quererte… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiem­pos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

——–ooooo°°ooooo——–

Sin duda esta semana que ya está a la mitad marcará un antes y un después para la justicia perucha pues ya empezaron a caer los angelitos que la hicieron linda con la lambada brasileña de Odebrecht. Ajáaaaaaaa… Lo que tutos los peruchos queremos es que caigan los peces gordos y no esos patitas que solamente hicieron caso a las órdenes de los grandes lores de la política; entre ellos Alancito, la chinita, Alejandrito, PPKausita y Ollantita. Hummmmmm…

——–ooooo°°ooooo——–

Nos datean que en cierta entidad especial ligada al gobierno regional, el año pasado chocaron una camio­neta y el causante un chambeador con amplio baga­je en las malas artes, nunca fue sancionado y, por el contrario ha sido premiado con un nuevo contrato. Quéeeeeeeee… El angelito tendría nada más y nada menos que una hada madrina, la misma que siempre para limpiando sus anticuchos para no ser investigado ni sancionado. Ojalá nomás el jefe ordene una pronta indagación. Ajáaaaaa…

——–ooooo°°ooooo——–

De acuerdo a datos a los que accedió esta jetita, el año pasado, éste chambeador de un proyecto especial chocó la carrito oficial en la ruta Cusco-Mahuayani tuto porque le quitó la camioneta al fercho encargado. Aya­yayyyyyy… Lo malo del asunto es que el angelito nun­ca fue sancionado, ni con una llamada de atención ver­bal y ahora este 2018, ha sido premiado con un nuevo contrato, tuto gracias a que cuenta con hados y hadas madrinas que taparon el escándalo. Nooooooooo…

——–ooooo°°ooooo——–

Lo más indignante de este casito en esta entidad espe­cial es que tutito se maquilló tipo barniz y munaycha que nadie se enteró del choque del vehículo oficial ¿Eso no es encubrimiento????????… Pronto daremos los nombres y apellidos de tutitos los implicados pues ya estamos confirmando dónde repararon el carrito oficial y cómo justificaron la reparación. Un datito más, el angelito sería el cuñadísimo de una ex administradora conocida como Maco. Todo se sabeeeeeeeee…

——–ooooo°°ooooo——–

De veras que al interior del ¿consejo regional? hasta la fecha no arrancan motores y en vez de chambear en forma unitaria los dimes y diretes dominan el ambien­te. Quéeeeeeeeeeee… Los lindos angelitos llamados ¿consejeros? no saben hasta ahora de sus funciones y se enfrascan en temas tan monses al extremo de que esa vaina de las comisiones ordinarias sigue en tape­te. La bancada de mayoría quieren presidir tutas las comisiones ordinarias pero los del APU quieren tener fe. Plopppppppp…

——–ooooo°°ooooo——–

A propo de angelitos. En diversas municipalidades de nuestra región lorcha no saben qué michi hacer pues las bandadas de los niños malos se aparecen y luego de atarantar a los alcaldes se convierten en funciona­rios. Noooooooo… Un claro ejemplo se ha producido en Maranura y Ocobamba de la rica Conve donde recala­ron los ex funciocos de la ex gestion del popular Cocho José Ríos pese a que los nuevos alcaldes prometieron gente nueva. Uy curujuuuuuuuu…

——–ooooo°°ooooo——–

Y desde las oficinas de la Drec, nos datearon que un buen número de profetas nombrados y contratados serán sancionados y pasarán las de Caín por incumplir con el calendario escolar y abandono de clases antes de la fecha programada de la clausura 2017. Uy cu­rujuuuuuu… Aunque los nombres aún se manejan en secreto de Estado, más de una veintena de profetas pasarán por zurriago debido a que muchos alcaldes y presidentes de comunidades exigieron cadena perpe­tua para quienes abandonaron a sus alumnitos antes de lo pactado en la ley. Ayayayyyyy…

——–ooooo°°ooooo——–

Antes de irme hoy tirará la casa por la ventana nues­tra coleguita Zulma Gómez, una sesuda periodis­ta qosqoruna y que sigue demostrando capacidad y sobre todo, amistad. Me cuentan que su galán peor es nada está preparando bombarda, unos pomos de las buenas para que este diablo sea de rompa y raja. Noooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol