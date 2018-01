Con Desarrollo Local, Turismo y Patrimonio

El Arq. José Carlos Cárdenas Chamorro propone férrea defensa de nuestro patrimonio y su identidad, cosa que en estos últimos tiempos por diferentes motivos se han ido perdiendo a través del tiempo.

Los presupuestos del Ministerio de Cultura se vienen incrementando en estos últimos años por el crecimiento del turismo en nuestro país, y lo único que incrementa en nuestro Cusco es el deterioro de los sitios arqueológicos, situación que pone en peligro todo el legado histórico de nuestra nación y especialmente de nuestro Cusco, pero veamos el enfoque que tiene el ARQ, CARDENAS respecto a este tema que es su pasión y vida.

¿Qué piensa del patrimonio?

Nuestro patrimonio es el inicio de nuestra identidad, es el génesis de nuestra existencia, el patrimonio desde el lado ancestral es nuestro legado histórico, pero existen diversas y variadas acepciones del concepto de “patrimonio”, que va desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo, corporativo etc. El patrimonio histórico de un país es una parte de la memoria de la nación, pero de un tiempo a esta parte solo observamos que ese patrimonio al cual nos referimos es sencillamente un grato recuerdo, con el cual se puede lucrar sea la forma o el método nada planificado.

Las Instituciones que están estrechamente relacionadas con esta fuente de desarrollo (patrimonio histórico) como la imagino yo, no miran más allá de un simplón conservacionismo burócrata, es decir no pueden ser instituciones innovadoras para fundamentar y sostener un patrimonio histórico real y legítimo, al contrario son promotores de una destrucción, con leyes y normas elaboradas por sesudos funcionarios de gabinete, que no tienen un ápice de identidad.

Se está “Machupicchizando” el Cusco – permítanme el concepto, con esto no quiero decir que machupicchu no merece el sitial que le corresponde, mas por el contrario se requiere difundir nuevos destinos turísticos. El patrimonio debe ser conceptualizado como un triángulo equilátero, porque esa figura geométrica es la más perfecta y la más estable en todas sus condiciones, en uno de sus vértices debe ser ubicado EL PATRIMONIO, en el otro el DESARROLLO LOCAL y en el ultimo EL TURISMO, es decir los tres temas interrelacionados en todos sus aspectos con verdadera planificación con horizontes temporales, pero para eso debemos ser claros participes activos en la difusión de nuestra cultura, costumbres, tradiciones, y sobre todo amar lo nuestro con identidad.

¿Qué opinión le merece el proyecto de la calle Saphy?

Ese tema se ha vuelto en escándalo por que opinaron personas no autorizadas, me refiero a que se politizó el tema que debió ser tratado desde la tribuna técnica legal. Gracias a dios que el tiempo nos dio la razón; se pudo evidenciar que la obra ejecutada no correspondía a los planos aprobados que increíblemente hasta la fecha no han sido mostrados a la población, pese a que se solicitó notarialmente a la Municipalidad del Cusco.

En varias entrevistas a diferentes medios televisivos, mencione cual debía ser el tratamiento administrativo a seguir para poder anular esa licencia de obra; tan solo era comparar los planos aprobados con los ejecutados y ahí de inmediato se anulaba esa licencia; y lo más importante de todo esto es que las supervisoras de esa obra anunciaron hasta en cinco oportunidades que se estaba ejecutando la obra fuera de los alcances de los planos aprobados.

En fin, hemos sido víctimas de constantes agresiones, nos dijeron que somos anticusqueñistas, que somos destructores del patrimonio, etc, pero más al contrario la trayectoria profesional nuestra, evidencia que somos verdaderos defensores de nuestro patrimonio; justamente por este tema perdimos las elecciones a la decanatura del Colegio de Arquitectos, ente deontológico que lo llevo en mi corazón.

¿Y que piensa de su Colegio profesional?

El Colegio de Arquitectos del Cusco viene atravesando una etapa crítica deontológica administrativa, imagínese que los fondos del colegio, es decir los dineros de todos los agremiados los manejan a la fecha dos colegas que su periodo culmino todavía el año 2013, y peor aún, el esposo de uno de estos colegas que manejan los dineros del colegio se encuentra como miembro de la comisión de Asuntos Tecnológicos actualmente, algo increíble en verdad.

Por otro lado, es preocupante que a la fecha el colegio no esté inscrito en Registros Públicos, porque bien claramente somos una entidad de carácter jurídico conforme lo dice su ley de creación, es preocupante porque el Colegio de Arquitectos acredita profesionales a las diferentes municipalidades para sus comisiones técnicas; y al no tener personería jurídica cualquier acto jurídico podría quedar en un vacio; es decir hasta se podría anular cualquier acto administrativo municipal.

Como hacer las contrataciones o adquisiciones de futuros bienes para el colegio si no existe personería jurídica, es preocupante en verdad.

¿Y la experiencia en la política?

Apasionado siempre estaré cuando se trate de servir al prójimo, de poder generar y ser propuesta, el servicio es una vocación innata que hay en mi ser, y si tendremos que dar grandes batallas para poder servir a nuestro cusco y nuestro Perú así lo haremos.

Lo pienso seriamente, porque existe voluntad, existe apasionamiento por el Perú, y sé que podemos dar propuesta con calidad, con desarrollo local, y obviamente con turismo, el Perú y el Cusco merecen destinos mejores, merece ser tratado como lo que son, pura esencia de tradición, costumbre y legado.

La política para mí no es ajena, ya tuvimos experiencia en eso, pienso firmemente que nosotros podemos, solamente debemos poner mano dura y reglamentar bien el uso de nuestros bienes con carácter, con tecnología y sobre todo con planificación, presupuesto existe, y eso es la base para el cambio. Cambio trascendental que debe empezar por funcionarios abyectos que rigen hasta ahora nuestro decaído y desprotegido patrimonio histórico.



Source: El Sol