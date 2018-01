Posted on

Nadie puede amarte más, nadie podrá acariciar tu hermosura salvaje como yo, nadie podrá hacerte dis­frutar del amor, nadie te llevará por el camino de la pasión, nadie te conducirá por los placeres de ti y fi­nalmente, nadie te amará como yo… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

Los qosqorunas demostraremos una vez más que cuando se trata de francachelas somos el número one en nuestros perucho pues así nomás se entiende la gran cantidad de angelitos y angelitas que ayer lle­naron San Senbeach en la entrada del santo patrono. Ajáaaaaaaaaa… El día central será hoy y sin duda al­guna que tutos los huariques, cantinas, ¿restaurantes? de nuevo quedarán chicotes para la demanda que pro­mete ser de rompe y raja. Hummmmm…

Mejor arrancamos a otros lares y nos datean que el actual burgo de nuestro Qosqo Carlos Moscoso recién estaría aprendiendo al extremo de que ya empezó a cuadrar a sus ¿regidores? para que este último año se pongan moscas y chambeen por la ciudad. Uy cu­rujuuuuuuuu… Nos cuentan que en una sesión llamó a tuta su bancada para que empiece a dar el voto de confianza para que algunas ordenanzas se aprueben al toquepala para que por fin se note el cambio en el timón edil. Hummmmmmm…

A propo de angelitos. En diversas municipalidades de nuestra región lorcha no saben qué michi hacer pues las bandadas de los niños malos se aparecen y luego de atarantar a los alcaldes se convierten en fun­cionarios. Noooooooo… Un claro ejemplo se ha produ­cido en Maranura y Ocobamba de la rica Conve donde recalaron los ex funciocos de la ex gestion del popular Cocho Pepe pese a que los actuales alcaldes prometie­ron gente nueva. Uy curujuuuuuuuu…

En nuestro Perucho hay colegios donde las mensua­lidades no se pagan en cholas sino en miles de grin­gas. El más más es el Franklin Delano Roosevelt donde los papitos pagan 1,275 gringas como cuota mensual y la cuota de ingreso es de 12,500 gringas. Uy curu­juuuuuu… Le sigue el Markham College donde se paga una mensualidad de 1,060 y 15,000 gringas por cuota de ingreso, mientras que en el Newton College se paga 996 y 10,000 gringas por los mismos conceptos. Qui buinaaaaaaa…

La vaina de la refacción integral de la prolongación de la avenida de la Cultura sí que sigue generando más que una rabieta y un dolor insoportable en la “mitra” de los ciudadanos comunes “tuto” porque ese asfalta­do continúa desmoronándose. Uy curujuuuuu… Es que la actual “vaina” que tiene más huecos que mi chacra parecen surcos de cemento que pese a no tener los años necesarios para que sean reemplazados a la fe­cha continúan en debe sin que autoridad alguna diga algo sobre esta vaina. Noooooooo…

Mejor nos arrancamos por otros lares. Ya me con­taron del por qué los angelitos del comité de lucha de la rica Conve guardan silencio con papá gobierno en el tema del gas. Uy curujuuuuuuu… Resulta que su mutis no es causal pues están pagando favores al ex­tremo de que algunos angelitos se pasean por varios lares gozando del clima con tuto pagado a nombre de cierto gobierno cuyo presidente sigue de capa caída. Plopppppp…

El secretario general de la FDTC Edú Molllinedo si­gue con el pie en alto al extremo de que ha pedido la cabeza de aquellos ministros que ningunean a las autoridades lorchas y que se pasean como si nada en otras latitudes. Ajáaaaaaaaaa… El asunto es simple pues este hermoso personaje pretende dividir a los qosqorunas para que las próximas luchas fracasen. Lo que no sabe ese tío es que ahora el tema del aeropuer­to se ha vuelto en guerra y donde tutitos acatarán sin chistar. Ayayayyyy…

Para finalizar, la llegada del Papa Pancho a Puerto Maldonado sirvió para demostrar que cuando algunos avivatos quieren aprovechar la ocasión, lo hacen con escandalo pues así nomás se entiende el incremento desmesurado de los pasajes hacia esa región en más del 300%. Ayayayyyyy… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



