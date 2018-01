Posted on

Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Pero sé que igual me abandonarás en el limbo y en el olvido… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaa­mooos con la información… Héctor Sánchez Román

Ya me enteré de la jugadaza que se hizo entre gallos y medianoche para que el inefable Tachi agarre el ti­món de la gerencia de desarrollo económico donde a la franca el popular Win metió las cuatro. Ajáaaaaaaa… En la mañosería tiene que ver el actual mandamás de SedaCusco Cesitar quien le habría hecho el pare al presi para que ponga también a su gente. Lo que no sabe mi cuate Tachi es que el angelito no puede ejer­cer cargo público así que la novela recién empieza. Tatáaaannnn…

A propo de Cesitar, el tuto poderoso de SedaCusco, nos datean que su designación en el directorio res­ponde a una imposición recontra chueca y tuto ma­nejado desde las esferas del popular Win. ¿Será cier­to??????… El notorio ‘pondré rosas olorosas en San Jerónimo’ con su nombramiento ya rompió esquemas legales tuto para sentarse en el poder y desde ahí se­guir gobernando con los buenos drilos donde también estaría metido hasta la coronilla el inquilino de la casa regocijal. Uy curujuuuuuu…

Y ese asunto de cierto negocio que se hizo en la ge­rencia de desarrollo social de la región con el tema ‘Phawarisun’ sigue dando sorpresas porque además de ser una arrugadaza, algunos colegas deportivos habrían caído en el juego sucio. Uyuyuyyyyyy… Los nombrecitos los tenemos en agenda por el momento pero la tal Yenicita demostrando que sabe hilar fino agarró menos de 10 mil cholas para complacerlos con valecitos de 200 cholas y luego se desapareció con la mayor marmaja. Qué feooooooooo…

Nos datean de nuevo desde Electro Peor donde conti­núa las tentaciones empezando por algunas chicachas de buen puntaje. Resulta que ese gerente especialis­ta en comerciales ya se habría titulado como el pun­tual amigo de cierta secre contratada en marketing. Quéeeeeeee… El alto ¿funcionario? es el jefecito del área y esta muchacha lo sigue inquietando tutitos los días y hasta se presta para la jugada maestra cerrando corazones ante la vista de tutos los chambeadores. Nooooooooo…

Antes de olvidarnos en la fiesta total donde juramentó como nuevo consejero delegado nuestro pataza Jai­mito chumbivilcano, nos olvidamos del flamante vice­presidente Roger Ccapatinta a quien ya le apuntaron como el poder tras el trono. Ajáaaaaa… El correcto consejero caneño que no aguanta pulgas también pro­metió de tuto con tal de quedar bien ante sus paisas y chocheras del alma. Vale, valeeeeeee…

A propo de consejeros. La actual legisladora de Paru­ro Kely tiene mucho que explicar pues le recordaron su denuncia allá en Apurímac por falsedad genérica y colusión debido a que su empresa Farpac Ingenieros habría falsificado documentitos para hacerse de dos obras. Quéeeeeeeeeee… La denuncia la hizo su colega apurimeña Evelyng, la misma que de nuevo tiró har­to barro con ventilador diciendo que Kelycita sigue haciendo de las suyas tal como se denunció el año pasado. Por las obritas, la family Farfán se habría em­bolsillado casi 700 mil cholas. Hummmm…

Ya estamos terminando la gestión del popular Win y recién salen a decir que la gestión de Coquito y de Renecito compró a raudales materiales a fines de su gobierno tuto para no revertir “haaaaarto” billete al erario nacional. Ajáaaaaaa… Lo malo del asunto es que dichos materiales nunca sirvieron para naranjas pues eran de tercera y en muchos casos nunca entregaron las encomiendas pese a que cobraron por adelantado. Quéeeeee…

Para finalizar. Se confirma el cambio de titular en la dirección regional de Transportes y Comunicaciones pues ese patita Bustamante nunca se puso la mica regional y, por el contrario, le hizo quedar como za­patilla al popular Win. El nuevo jefecito sería un tal Kilder para poner orden y harta chamba en esa sede regional. Ajáaaaaaa… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol