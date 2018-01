Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste menti­ras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan; por eso, deja que el amor nunca te alcance…Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiem­pos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

————oooo°oooo————

Resulta que un promedio de 21 correctos efectivos po­liciales que prestaron servicio en nuestro Qosqo, re­sultaron ser unas lindas criaturas y en la actualidad son procesados penalmente. Uy curujuuuuu… Estas hermosas joyas de verde incurrieron en su mayoría en el delito de tráfico ilícito de drogas según un informe confidencial al que esta “jetita” tuvo acceso. Según la estadística policial a la fecha fueron recluidos 31 her­mosos efectivos en calidad de inculpados y procesados por tráfico de drogas; de los cuales 7 fueron dados de baja. Ploppppppp…

————oooo°oooo————

Y dónde están nuestros dirigentes sociales que no di­cen ni pío sobre el negociado del viejito PPK con sus pares del fujimorismo. Solo la gloriosa FDTC con Edú Mollinedo ha fijado una posición. Ajáaaaaaaaaaa… Lo malo del asunto es que nuestra organización sindical está en salmuera tuto por culpa de los hermanitos Manya y ciertos avivatos que siempre pretenden aga­rrar la FDTC para sus intereses. Es decirrrrrrrr…

————oooo°oooo————

Nos vamos a otros lares. Nos cuentan que en esa Fede­ración Regional de Construcción Civil habrá próximas elecciones pero ese tal Héctor Calla ya empezó a hilar fino para agarrar de nuevo el timón. Uy curujuuuu… Lo peor de tuto es que para este fin ha conformado a dedo a su propio comité electoral donde no solo apa­reció un afuerino sino empezó con borrar del mapa a sus posibles contrincantes para favorecerse. Plopppp…

————oooo°oooo————

Héctor Calla ¿secretario general? de la Federación Re­gional de Construcción Civil ya parece dictador pues puso a su batería como comité electoral para que el día de los comicios ganen por goleada a sus ocasio­nales rivales. Quéeeeeeee… Nos datean que sus alle­gados Montesinos, Uraccahua y Rojo serían los del comité electoral que pretenden encaminar el triunfo inobjetable. Nooooooooo…

————oooo°oooo————

Nos vamos al Plan Copesco. A ver si el actual director más conocido como el agilito funcioco e hincha cha­tocoense ordena arreglar la pista de la avenida de la Cultura que fue ejecutada en la época de Coquito Acu­rio. Quéeeeeee… Sucede que en tutos los paraderos la pista parecen chacra abandonada pues los surcos son una molestia para la gentita. Seguro que el único fino funcioco ordenará arreglar la vaina que es una vergüenza. Vale, valeeeeee…

————oooo°oooo————

Las últimas lluviecitas han desatado una ola de man­chachiq general y de veras tuto hace indicar que esta época también será fatal en esos lugares donde no se pueden construir casas pero los inconclusos de sus dueños, no hicieron caso de advertencias y juaaa se mandaron con casas de terceras. Uyuyuyyyyy… San Peter sigue abriendo el caño con más fuerza y en los últimos días, las emergencias no cesaron al extremo de que los bomberos tuvieron que sacar lengua con tanta chamba pues no se abastecieron y tuvieron que dejar muchas llamadas de SOS. Ploppppp…

————oooo°oooo————

Nos datean que en tutitas las entidades pertenecien­tes a la región hoy recién reabrirán sus puertas a los chambeadores contratados que siempre tienen que pa­sar las de Caín en esta época del año. Ayayayyyyyy… Los amarres en la mayoría de casos ya están hechos y de seguro los seguidores del popular Win seguirán en el reinado. Los que saldrán como ganadores serán los jefecitos que ya apuntaron la placa de algunas chule­titas. Quéeeeeee…

————oooo°oooo————

Esta es buenaza. Los nuevos gerentes de la gestión del popular Win han sido bautizados como los maqui­lladores pues dizque tendrán la dura tarea de arre­glar las inversiones y los números para que puedan entregar a fin de año una gestión saludable. Dizque serán los más ganadores en los siguientes meses. Noooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol