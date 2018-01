En una eventual candidatura al sillón regional

El abogado Víctor Boluarte Medina, indicó que recibió la invitación de varias organizaciones políticas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 programado para octubre de este año; sin embargo dejó entrever que postularía al sillón regional por el partido político Alianza Para el Progreso (APP) y en el sillón provincial le acompañará el exalcalde de Cusco, Luis Flórez García, conocido como el “Papá lindo”.

“Más allá de alentar una aspiración y hasta una ambición desmedida como ahora vemos que hay mucha desesperación, lo que hay que hacer es alentar propuestas sólidas, reales y fuertes que le puedan devolver a nuestra tierra la gobernabilidad necesaria para hacer que alcancemos objetivos, de lo contrario vamos a seguir en este entusiasmo personal, en estas aventuras de personas que creen que quieren gobernar, pero que en realidad no tienen equipos técnicos”, sostuvo.

En una eventual candidatura a la región, para Boluarte Medina, el proceso judicial que afronta por la supuesta desaparición de medio millón de soles cuando era decano del Colegio de Abogados de Cusco (CAC) no afectará en su campaña electoral, como no afectó cuando postuló al Congreso de la República.

“El proceso estaba alentando por causas de inamadversión y eso se ha demostrado cuando el caso se archivo, era un proceso que tenía la intensión de sacarme como candidato el 2015 al Congreso de la República, sin embargo más allá de esa sentencia sin ser el número uno logramos la más alta votación”, recordó.

Reconoció además que la reciente nulidad de la sentencia fue porque la condena inicial estaba mal formulada y no porque sea inocente del delito materia de juzgamiento.

“En lo personal no tengo una aspiración personal para postular, estoy reconocido con el Cusco, con su cariño, con su respaldo por los miles de miles de votos que sinceramente yo agradezco y reconozco. Yo iré de candidato siempre y cuando se arma una propuesta seria de gobernabilidad para el Cusco, si no es así tengan por seguro que yo no pongo mi nombre por delante no iré a una aventura”, aseveró.



