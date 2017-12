Posted on

Te recojo en silencio, con canciones de besos y lágri­mas de dicha, te abrazaré sin pronunciar palabra, por­que una sola mirada es amor. Dame tu risa, tus ojos, tus labios, tu belleza, tu ternura, tu entrega, dame hasta tus sueños y los mezclaré con mis sentimien­tos… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

————oooo°oooo————

A la franca que cuando nuestro Qosqo se pone los pantalones hasta los más bravos tambalean sino que lo diga la gente de PPK pues ayer simplemente fue multitudinario la marcha contra el indulto otorgado al ex dictador. Ajáaaaaaaa… La gentita se concentró en Limacpampa y desde ahí la vaina no paró hasta la Pla­za Mayor donde la multitud le dedicó varios cánticos al viejito PPK, el mismo que debería curarse en salud y renunciar al cargo a donde nunca debió llegar ni por asomo. He dichooooooooo…

————oooo°oooo————

El que ha pagado los platos en nuestro Qosqo por el caso del chino ha sido el Prefecto a quien a la franca le han dado como piñata al extremo de que lo míni­mo ha sido recordarle a su abuelita. Noooooooo… Los ¿universitarios? se achoraron y juaaaaaaa le dedica­ron grandes palabritas tuto porque habría sido quien ordenó que los tombitos se achoren con sus compañe­ros cuando sacudieron una pared del aeropuerto. La mayoría pidió la cabeza de nuestro pataza Edwincito. Quéeeeeeeeee…

————oooo°oooo————

A propo del viejito PPK. Hasta la cadena internacional CNN le ha dedicado un editorial donde lo mínimo que le han recordado es que se ha zurrado en leyes inter­nacionales para darle el indulto al ex dictador a cambio de su carguito. Uy curujuuuuuu… Le han recordado que no tiene cara de líder sino de lobista y lo peor es que dizque no tiene ni partido que lo respalde pues cuando el barco se hunde todos los roedores le dicen ‘chaufa’. Noooooooo…

————oooo°oooo————

Desde el sector Salud han dado la alerta para que en estas fiestas de Año Nuevo tutita la gentita tenga cui­dado con las famosas combinaciones de trago pues de no tomar precauciones muchos recibirán el 2018 no bailando sino en un cajón. Uyuyuyyyyy… La alerta ya está en camino con decir que si algún angelito com­bina un wiski con un energizante simplemente está matando su bobo y está despidiéndose como mortal. Nooooooo…

————oooo°oooo————

A propo de la región. Estamos tras la pista de una funcionaria cuyo nombre guardamos en reserva por el momento pues en vez de chambear fuerte con la mica del popular Win, se dedica a otros menesteres ajenos a sus funciones. Ayayayyyyy… Con decir que ahora es jefecita de un proyecto ligado a una gerencia donde hace lo que le viene en gana al extremo de que los chambeadores están recontra azabaches y piden su cabeza en bandeja de plata por malera. Nooooooo…

————oooo°oooo————

Nuestro respeto y admiración a la oficina de RRPP del Plan Copesco donde el equipo profesionales del nerito demostró que no solo la conoce con la pelotita sino también de otros menesteres pues armaron un naci­miento que a la franca es envidia de los grandazos. Ajáaaaaaa… Miguelito está inflando pecho por tamaño esfuerzo con decir que ese nacimiento representa los tres cañones de Espinar al extremo de que lo armaron hasta con los ríos para verse como chillancitos. Y no va a serrr…

————oooo°oooo————

Nos datean que los abusivazos de la contraloría han echado ojo y pestaña a 37 municipalidades qosqoru­nas que no rindieron cuentas de sus gastos del vaso de leche. Uy curujuu… En la larga lista se encuentran gobiernos locales alejados así como grandazos; entre ellos de la rica Conve. También figuran las munis de Uruguay que no la achunta una, así como Acomayo. Ojala nomás que se pongan moscas y al toquepala subsanen las observaciones. Plopppp…

————oooo°oooo————

Para finalizar hoy está de diablo el actual ex Direc­tor Ejecutivo del PER Plan MERISS Ing. Fredy Vargas Quispe quien a la franca durante su gestión demostró una chamba recontra silenciosa y productiva al extre­mo de que sin bombardas ni matracas era uno de los pocos funcionarios con la mica qosqoruna regional. Noooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Source: El Sol