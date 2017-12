Posted on

Hijos de mujer atropellada por vehículo que conducía alcalde de Oropesa piden que este se haga cargo de su recuperación antes de querer sacar auto a como dé lugar de depósito

La familia Chávez Quispe se preparaba para recibir de la mejor manera la Navidad, el señor Daniel y la señora Emilia trabajaban humildemente para recibir de paso la visita de sus hijos que estudian y trabajan fuera de la ciudad. Todos ellos de condición humilde, con mucho esfuerzo buscaban salir adelante hasta que un accidente arruinó todos los preparativos.

Era la mañana del pasado miércoles 20 de diciembre, la señora Emilia vendedora de frutas en el Mercado Vinocanchón en San Jerónimo iba por la Avenida Manco Cápac (Frente al Estadio Cajonahuaylla) cuando fue embestida por un vehículo que la dejó rápidamente inconsciente.

El vehículo del accidente, un Succed blanco de placa de rodaje X2G246 era conducido por Pio Alfredo Jurado Huarsaya, alcalde del distrito de Oropesa, de la provincia de Quispicanchi.

Se actuó rápidamente, llevando a la mujer adulta hacia el Hospital Regional a donde también llegó la autoridad distrital, haciéndose cargo, hasta ahí, del accidente y los daños ocasionados.

Jurado Huarsaya se comunicó con los familiares y allí se comprometió a hacerse cargo de todos los gastos y según los hijos de la señora Emilia, hasta llegó a pedirles que no lo denunciaran ni hicieran público el caso porque más gastaría en un proceso en lugar de apoyar a su madre; esto fue aceptado por ellos, pero ahora que no existe interés de por medio, ellos decidieron hacer pública la denuncia.

Robinson Chávez Quispe, uno de los hijos de la mujer que yace postrada en una de las camas del Hospital Regional, desesperado pidió a la autoridad hacerse cargo de la recuperación de su madre que no reacciona del todo e incluso una de las mitades de su cuerpo no responde. ‘Ahora estamos prestándonos plata para comprar medicamentos y el señor que la ha atropellado nos dice aunque sea denúnciame, viene con sus abogados y nos pide hacer la transacción para que saque el carro. Está más preocupado en sacar ese carro que en la salud de mi madre’ dijo Robinson.

Pero no sería solo eso, ya que tras el accidente y al estar la señora en Sala de Emergencias, Robinson tuvo que irse al mercado para terminar de vender las frutas que quedaron y así no se malogren dejando a su padre el señor Daniel Chávez junto a su madre en el Hospital. ‘a mi papá le hicieron firmar un papel y a mi mamá, así inconsciente, le hicieron poner su huella, no sabemos para qué, ni quien fue’, denunció.

‘Quiero que mi mamá salga sana y salva, como era antes, eso ya le dije al Alcalde, después le firmó aunque sea lo que quiera. Que le haga curar, no quiero otra cosa, no le vamos a pedir nada más’ le pidió Robinson al alcalde Alfredo Jurado.

Alfredo Jurado: ‘Aquí lo que interesa es la salud de la señora’

Posteriormente el alcalde distrital, Pio Alfredo Jurado Huarsaya, se pronunciaría sobre este hecho, acusando a los familiares de la accidentada de pedirle diariamente 300 soles para el tratamiento de la señora Emilia.

‘Ellos piensan que como soy autoridad debo tener dinero. Yo he contratado un médico particular adicional a los otros médicos y me han informado que la señora tiene un TEC moderado que está en evolución y en una semana la señora podrá recuperar todas sus condiciones físicas’ dijo el alcalde de Oropesa.

Asimismo Jurado Huarsaya enfatizó que desde el primer día está asumiendo los gastos, ‘ellos no me pueden decir que están gastando un sol, excepto ayer y hoy que mi abogado fue a recabar las recetas y a ver el tema del vehículo’ agregó.

Finalmente Alfredo Jurado negó que tenga algo que ver con el uso sin autorización de la huella digital de la señora Emilia que pudieron percatarse sus hijos. ‘Asumiré mi responsabilidad hasta que la señora esté sana’ finalizó.

DATO.

El día del accidente, Alfredo Jurado, no presentó ni sus documentos personales ni del vehículo, tampoco el SOAT correspondiente, ni la licencia de conducir correspondiente. El dosaje etílico tuvo como resultado negativo.



Source: El Sol