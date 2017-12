El Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski afronta una ola de renuncias, mientras las manifes­taciones en las calles se extienden a todo el país. No cabe duda que el indulto negociado al ex mandatario Alberto Fujimori le costará muy caro. Por ejemplo, En el Congreso ya piden que se vuelva a votar la vacan­cia. Por tanto, no vaya a ser que el indulto por salvar el pellejo del ex dictador sea un disparo por la culata.

A la renuncia de Carlos Basombrío al Ministerio del In­terior se suma la de Salvador del Solar al Ministerio de Cultura. Hay otros funcionarios de entidades estales o vinculadas al Estado que también han hecho conocer su protesta renunciando.

De igual modo, Máximo San Román también optó por renunciar a su cargo como consejero presidencial, cla­ro, no precisamente por su disconformidad con el in­dulto, sino porque pidió la renuncia de Mercedes Aráoz al Premiarato. La metida de pata no fue bien vista en palacio y de inmediato lo quitaron. Meche le planteo a PPK: ¿Él o yo? Y tuvo que irse el ex vicepresidente de Fujimori.

La ola de protestas en todo el país empieza a encen­derse, principalmente, en el sur peruano en regiones como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los universitarios cusqueños ayer protagoni­zaron una multitudinaria manifestación, inclusive con fricciones con la policía. Uno de los muros circundan­tes al aeropuerto Velasco Astete, incluso fue derrum­bado. El saldo, tres detenidos.

Para hoy jueves, la Federación Departamental de Tra­bajadores del Cusco (FDTC) ha programado una mar­cha contra el indulto del ex reo. La pradera ya está incendiada y los pronósticos son malos.

Y es que el pueblo no puede olvidar que un grupo de congresistas de diversas bancadas, sometidos al fuji­morismo y guiados por intereses subalternos, impul­saron la vacancia del Presidente de la República con el propósito de generar desorden social que les permitie­ra concretar el adelanto de elecciones nacionales. Es visible que esto habría sido aprovechado para formar un gobierno transitorio a su medida, y así obstaculizar las investigaciones que están realizando el Ministerio Público y el Poder Judicial a líderes de sus partidos políticos, a quienes se pretende beneficiar con la im­punidad.

Lo peor es que estos congresistas buscaron obligar que el Presidente de la República negociara su perma­nencia en el gobierno, llevándolo a aceptar un pacto ignominioso que todo el pueblo ha rechazado categó­ricamente.

Lo cierto es que el indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori es producto de una negociación po­lítica condenable ante los ojos de la opinión pública. Una decisión que agravia a la dignidad del país y del sistema de justicia nacional, así como atenta contra la gobernabilidad y nos lleva de manera irresponsable a una insana polarización social con riesgo de agudizar conflictos sociales contenidos.

Y por eso, desde las regiones del Perú profundo, la población expresa su profundo descontento ante la conducta política de PPK y los parlamentarios impli­cados, por quienes ya no se sienten representados. Todos estamos con la obligación de defender el estado de derecho, el orden democrático y la institucionali­dad, sin claudicar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero desde estas líneas debemos defender a las grandes mayorías y, en esa tarea el Diario EL SOL se mantendrá vigilante. Finalmente, sustenta­mos que desde nuestra trinchera participaremos en las movilizaciones que se produzcan a nivel nacional en todos los espacios, incluida la calle, junto a la so­ciedad civil y a las fuerzas políticas democráticas, en defensa de la democracia, la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista. Así sea.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Source: El Sol