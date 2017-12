Posted on

Por: Lic. Enrique Aguirre Castro

Hoy se realizara nueva movilización en el Centro de Lima para protestar por el indulto humanitario otor­gado a Fujimori. Y es que el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori si­gue moviendo a las masas y el Colectivo “Keiko No Va” formulo nueva convocatoria denominada “Marcha Na­cional Fujimori Nunca Más”, a partir de las 5 de la tarde con punto de concentración en la Plaza San Martín.

Esta sería la tercera marcha que se ejecute en Lima, dado que la primera fue la noche del pasado domingo luego de conocer la decisión del indulto por parte de PPK y la segunda la tarde de este lunes con miles de ciudadanos. Además, las provincias de Piura, Huanca­yo, Chiclayo y Trujillo también se han movilizado en contra del indulto a Alberto Fujimori.

En el caso del Cusco, La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco FDTC, encabezada por Edu Mo­llinedo, acordó desarrollar hoy, una marcha contra el indulto a Alberto Fujimori. La otra FDTC presidida por Héctor Calla no se ha pronunciado sobre el particular pero se anuncia que por su parte el viernes en la ma­ñana también estaría desarrollando una marcha por las diversas arterias del Cusco.

La movilización que organiza la FDTC de Edu Mollinedo se desarrollará desde las 16 horas, siendo el punto de concentración la plaza Limpacpampa Grande, de donde marcharan por la avenida Tullumayo, avenidas Garcila­so, avenida El Sol para concluir en la Plaza Mayor del Cusco donde está previsto el desarrollo de un acto de masas. En la movilización participaran diversas bases especialmente de construcción civil así como organiza­ciones no gubernamentales y colectivas y la Federación Universitaria Cusco FUC, que ayer desarrollo movili­zación en rechazo al indulto a Alberto Fujimori donde participaron estudiantes del Instituto Tecnológico Tú­pac Amaru y de instituciones educativas.

La marcha tendrá como propósito dar inicio a las ac­ciones para lograr los tres puntos acordados por el Co­mité de Lucha que ha sido conformado y básicamente son la renuncia inmediata de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República, la anulación del indulto a Alberto Fujimori y su retorno a la cárcel y que se convoque a una asamblea constituyente a la brevedad posible. En la marcha los cusqueños debemos exigir, el reinicio de megaproyectos como el Aeropuerto Inter­nacional de Chinchero-Cusco, Gasoducto Sur Peruano, Vía de Evitamiento, Hospital Antonio Lorena y otros, que hoy están paralizados

La indignación de la población peruana, obedece al re­iterado uso de la mentira y falta a la verdad, que ha sido tomada como pisotear los derechos de conocer la verdad que tenemos los peruanos. No es el hecho mismo del Indulto “por razones humanitarias y de gra­ve salud de Alberto Fujimori”, sino la indignación de cómo “reiteradamente”, se miente respecto a que no era tema de agenda presidencial y después a pocas horas de la noche buena y cuando estamos reflexio­nando sobre el nacimiento del niño Dios; nos asestan una nueva mentira.

Hoy percibimos como en épocas electorales que la so­ciedad está dividida entre fujimoristas, y antifujimoris­tas y reciente encuesta de IPSOS-APOYO, revelo que 67% de la población peruana, opina que deberían con­vocarse a nuevas elecciones porque estamos hastia­dos de los enfrentamientos permanentes de Ejecutivo y Legislativo, (de PPKausistas y Keikistas). Es nuestra Opinión.

