Por: Lic. Enrique Aguirre Castro

Por espacio de dos días (24 y 25-12-2017) se desarro­llaron marchas masivas de protesta contra el indulto otorgado al expresidente, Alberto Kenya Fujimori Fu­jimori, por el Presidente, Pedro Pablo Kuczynski PPK, la tarde del 24-12-2017. Tres días después que PPK, gracias a la abstención de cierto sector de la bancada Fujimorista y una llamada del propio Alberto Fujimori, se libró de la vacancia presidencial. Cuando en redes sociales se habló del “indulto presidencial del expresi­dente Alberto Fujimori”, PPK y el oficialismo negaron total y reiteradamente, el indulto.

La indignación de gran sector de la población peruana, obedece al reiterado uso de la mentira y falta a la ver­dad, que ha sido tomada como burla y pisotear los de­rechos de conocer la verdad que tenemos los peruanos. No es el hecho mismo del Indulto “por razones huma­nitarias y de grave salud del ex presidente Alberto Fu­jimori”, sino la indignación de cómo “reiteradamente”, se miente respecto a que no era tema de agenda pre­sidencial y después a pocas horas de la noche buena y cuando estamos reflexionando sobre el nacimiento del niño Dios; nos asestan una nueva mentira, cuando tras negar el indulto, lo hacen en fecha de alta significación religiosa, para la población Cristiano Católica del Perú.

Al menos 5.000 manifestantes marcharon en Lima en rechazo al indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori, y exigieron la salida del presidente Pedro Pa­blo Kuczynski, a quien acusan de negociar políticamen­te la medida.” Fuera, fuera PPK”, corearon con furor manifestantes y familiares de las víctimas de la política antiterrorista del autócrata Fujimori, que salieron a las calles, convocados por colectivos civiles a través de re­des sociales.

Hoy percibimos como en épocas electorales que la so­ciedad está dividida entre fujimoristas, y antifujimoris­tas y reciente encuesta de IPSOS-APOYO, revelo que 67% de la población peruana, opina que deberían con­vocarse a nuevas elecciones. Estamos hastiados de los enfrentamientos permanentes de Ejecutivo y Legislati­vo, (de PPKausistas y Keikistas), que han convertido al Perú en una especie de ring de boxeo político.

La vacancia presentada por el Frente Amplio, contra PPK por “permanente incapacidad moral”, fue por men­tir permanentemente aunque no se concretó; pero tras negar el Indulto de Alberto Fujimori y luego concretar­lo, PPK, podría afrontar una nueva solicitud de vacan­cia. Marco Arana, del Frente Amplio, indicó que esta semana estarían presentando nuevo pedido, debido a que la decisión de PPK de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori responde a “un acto inaceptable de negociación política sobre la base de la construcción de un indulto que no se ajusta a ley ni a condiciones humanitarias. Este es el pago de un favor”.

Se evalúa presentar nueva moción de vacancia contra PPK, porque vuelve a reiterar la práctica de mentiras que el presidente tiene sistemáticamente”, declaró el vocero del Frente Amplio. Esto es políticamente sufi­ciente para presentar nuevo pedido de vacancia, pero estamos analizando también el tema jurídicamente para poder hacer una adecuada sustentación”, indicó el parlamentario.

Recordemos que el legislador de Fuerza Popular, Mi­guel Torres, defendió el mecanismo de vacancia presi­dencial, al señalar que se activa para defender al país cuando quien es Presidente Constitucional de la Repu­blica, “sucumbe ante la mentira y el aprovechamien­to indebido. La Vacancia, no acusa ninguna conducta delictiva, sino ético-moral y Constitucional. Es nuestra Opinión.

