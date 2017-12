Sentimientos increíbles de pura dulzura en un atarde­cer en que solo existes tú para mí y nos dejamos llevar por la más pura pasión. Por eso yo seré quien te pro­nuncie a oscuras el sabor del querer, quien tenga una palabra de amor que susurrarte al oído, seré yo quien siempre te ame aunque tú ya dejaste de soñarme… Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

Ya empezó la última semana de diciembre de 2017 y a la franca que nadie se dio cuenta que ya pasaron casi los 365 días pues tuta la gentita solamente ha cham­beado para el vitute y la ropa porque de ahorrar, ni de sueños. Ajáaaaaaa… Pensar que otros faunos como los políticos siguen llenándose de billete, entre ellos los famosos otorongos. Ni qué decir de aquellas ¿autori­dades? locales que en vez de hacer Patria simplemen­te hacen sus jugaditas de pared para la corrupción. Sí señoressss…

Mientras la mayoría de chambeadores estatales regre­saron a sus oficinas con total pereza, algunos angelitos se dieron vacaciones hasta ayer con la complicidad de sus jefecitos que igual se tiraron la mona. Quéeeeee… Es el caso de una Municipalidad Provincial que queda cerquita cuyos chambeadores, funcionarios, regidores y alcalde incluido ayer se pasaron de vivos pues de chamba cero balas cero puntos. Lo peor de tuto es que llegó gentita de diferentes distritos para hacer trámi­tes. Nooooooo…

Nuestro Perucho se ha polarizado y a la franca que ahora tuto puede pasar luego que el viejito PPK indul­tara al chino quien, como por arte de magia, empezó a decir que pide perdón a tutitos que aún creen en él. Ajáaaaaaa… Pensar que en ese indulto hubo trafa de por medio y a la franca esos otorongos la hicieron lin­da, en especial del partido naranja donde la china y el amigo de los perros, hicieron la finta de pelearse para lograr la libertad de su papito que ya salió de cuidados intensivos. Hummmmmm…

A propo de cuidados intensivos, me datean que el chi­no continúa en cuidados intensivos, pero en la tele se ve otra cosa, a un hombre que no da muestras de estar moribundo, sino todo lo contrario, con todas sus facul­tades físicas y siempre acompañado. Quéeeeeeee… Lo peor de tuto es que en las UCI, no hay posibilidad de visitas y si se hace, es de manera restringida donde todos deben ingresar con mandiles adecuados para evitar porten gérmenes y se contagie al paciente. En­cima no se permite que los pacientes estén expuestos a las caricias y besos, mucho menos que se sienten en su cama. Es decirrrrrrrrr…

Así que esa vaina de la vía de Evitamiento está en nada y se ha convertido en una verdadera trampa para tutos los vecinos y autos pues las lagunas, perdón, los aniegos son cosa de cada día. Quéeeeeeeee… Pensar que los angelitos de Odebrecht nos dieron una obra que suena a estafa y desde la región aún no se hace nada para exigir justicia. ojalá nomás que la gestión del popular Win se ponga mosca el 2018 y por fin concluya esa obrita que siempre es dolor de mitra. Noooooooooo…

Y si esa avenida es un serial dolor de cabeza, la vía Expresa es una vergüenza absoluta pues los huecos y huecazos parecen el resultado de un bombardeo en el medio Oriente. Uyuyuyyyyyyyy… Los ferchos deben manejar tipo fórmula uno pues ambos carriles dan pena tuto porque hasta la fecha no puede intervenirse debido a que aparecieron supuestos dueños a diestra y siniestra y esa vaina de la expropiación está más difícil que PPK reconozca sus errores. Ploppppppp…

Otro que está en total desgracia es el popular Rene­cito de la ex región qosqoruna que ayer estuvo más solitario que el Llanero pues al salir de las oficinas de la fiscalía nadie le empelotó. Quéeeeeeeeeeee… El ex ¿presidente regional? rindió su manifestación en el caso de los concha audios donde algunos de sus allegados demostraron que manejaban la vaina de los billetes al extremo de que uno de ellos pide un maletín de adelanto. Noooooooo…

¿Será cierto? Nos datean que cierto regidor (será provincial o distrital) tendría una seria denuncia de acoso sexual pues prometió chamba segura para una muchachita de buen puntaje a la que convenció para besos, caricias y demás cositas pero al final de la chamba nada de nada. El asunto está que quema. Noooooooooo… Ahora sí, pongo primera y me arranco. Soy fuga, chauuuuuu…

