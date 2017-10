Agentes del GRUPO TERNA, mimetizados de comerciantes dedicados a la venta de emoliente captaron a 06 menores de edad en completo estado de ebriedad; hecho registrado el último miércoles 11OCT2017, al promediar las 20.30 horas por inmediaciones de la Calle Huaynapata del cercado de Cusco.

Los menores puestos bajo custodia policial responden a las iniciales: J. C. C. (15), A. Q. G. (15), F. C. C. (16), J. C. Q. (17), L. T. U. (13) y R. A. A. S. (15), quienes fueron sorprendidos libando bebidas alcohólicas en completo estado de ebriedad.

Todos los menores fueron conducidos y puestos a disposición en calidad de custodia a la Comisaria PNP Familia por encontrarse en aparente Estado de Abandono Moral y Peligro Material.

Fuente: REGPOL CUSCO

Source: Cusco Noticias