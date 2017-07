El DT de Cienciano Sergio Ibarra tiene ya su comando técnico completo con la llegada de Jhair Butrón y Miguel Manrique, quienes arribaron muy temprano a la ciudad imperial y comenzaron su labor con el cuadro Rojo.

Como Asistente Técnico estará Jhair Butrón quien llega de haber dirigido a inicios de año en Cultural Santa Rosa.

“Estoy contento de regresar a esta linda tierra y a un club que me abrió bien las puertas, tengo el compromiso de trabajar y dar todo de mi para poder mejorar el equipo” fueron las primeras declaraciones del ex defensor; con respecto a que si podrá dirigir a Cienciano dijo, “yo tengo un tema con la gente de Santa Rosa me asesore bien y si puedo dirigir así que no hay problemas”.

También llegó el nuevo preparador de arqueros, se trata de Miguel Manrique quien ya trabajo anteriormente con Sergio y Butrón en el Coopsol y la Agremiación, “Con Jhair y Sergio trabajé en la agremiación y Coopsol, estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad y confianza que me dan” refirió el preparador.

Dentro de las prácticas de hoy estuvo presente el Presidente del Club Edy Cuellar quién aprovecho para darles la bienvenida y conversar con los recién llegados.

Es preciso mencionar que el Comando Técnico encabezado por Sergio Ibarra lo conforma Jhair Butrón como asistente, Franco Lazeta como preparador físico, Miguel Manrique como preparador de arqueros y Hebelio Malaver como jefe de equipo.

Cienciano sigue preparándose para enfrentar estos dos partidos complicados de visita contra Huaral este fin de semana y Hualgayoc el miércoles.

Source: Cusco Noticias