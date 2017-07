A 3400 m.s.n.m. se sitúa Paddys Irish Pub; el bar 100% de propiedad irlandesa más alto del planeta; que guarda entre sus p´aredes; historias llenas de vida, emoción y sátira y hacen que visitarlo, sea de todas maneras, un deber estando en Cusco.

Este bar, no solo es el más alto, debido a la ubicación geográfica de la ciudad imperial; sino es también el primero en Sudamérica; pues sus inicios datan desde el año 1996, tiempo en la que la tradicional cerveza Guinness, hizo su ingreso a estas tierras y gracias a su política de expansión; animaba la apertura de este tipo de bares.

La cerveza Guinness es símbolo de orgullo y autonomía para los irlandeses; pues su fundador, Arthur Guinness hizo que Irlanda tenga su propia cerveza e incluso, que sea considerada como la mejor y la más representativa.

Como símbolo de esta historia; Paddys Irish Pub cuenta con una miniversión de vía ferroviaria alrededor de todo el local; que representa “al tren que trajo la cerveza Guinnes al Perú”.

El inicio del pub

En 1996; la casona número 124 ubicada entre la Calle Triunfo y la Plaza de Armas de Cusco; fue el lugar ideal para instalar Paddys Irish Pub; cuyo nombre justamente corresponde a ser el diminutivo de una de las celebraciones más importantes en Irlanda y famoso en el mundo entero: El día de San Patricio. Cuando algún irlandés hace referencia a su nacionalidad, se autocalifica como “Soy Paddy”.

El equipo de Paddys, está conformado por un equipo que ya trabaja en el bar, aproximadamente 15 años; razón por la que se identifican y dan todo de sí para brindar un excelente servicio y atención; lo que les permite llevarse todos los días a casa un sinfín de interesantes anécdotas. Muestra de esto, es por ejemplo una foto exhibida en Paddys, donde se ve como el mismo actor estadounidense Woody Harrelson, luce muy cómodo acompañado de Richard, uno de los miembros más antiguo, que se integró en 1998 a la familia Paddys.

Uno de los responsables del concepto, la calidez y de que todo marche bien en Paddys es Gary, el apasionado dueño y manager quien tras vivir alrededor de once años en el mar, decidió sacar adelante este pub irlandés con corazón cusqueño.

Uno de los mejores bares en Cusco

Paddys es una opción única respecto a otros bares de Cusco. Tiene una magia especial gracias a la peculiaridad de los elementos que conjuga y la gran variedad de recursos que uno encuentra.

Fotografías antiguas, letreros publicitarios que no se encuentran en ningún otro lado del mundo (porque se mandan a hacer exclusivamente para Paddys), anécdotas, retratos de irlandeses y sus destacadas historias en Perú, la estructura de las mesas y sillas, tan Irish, la decoración de la barra y los espejos; donde figuran sirenas y tritones, hacen que la vida del mar cobre existencia; así como la parodia; que llena de alegría y libertad cada espacio del bar.

Por ejemplo, uno de los rincones más llamativos está a la entrada; se trata de una mini colección que nos ilustra sobre la llegada del actor estadounidense y director de cine Dennis Hoper en 1971; drama que utilizó como escenario la localidad de Chinchero en Cusco. Así mismo, se observa una ilustración de la película grabada en Perú: Fitzcarraldo, la verdad historia de un irlandés, un barco y su amor en la selva peruana; que ganó el elogio universal de los críticos y una Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Por otro lado, a pocos metros colindando con la barra, está la historia de Paul Simon, el estadounidense que compuso una nueva letra en inglés a la melodía Peruana Cóndor Pasa.

En otro espacio; muy cerca al balcón donde se aprecia todo el esplendor de la “Huacaypata”, se visualiza el retrato del “Sueño del Celta”, la célebre obra del Premio Nobel Mario Vargas Llosa que tiene como protagonista a un irlandés; quien como cónsul británico fue testigo de todas las atrocidades que realizaron las potencias europeas en los países colonizados. En la historia, se cuenta que el protagonista llamado Roger Casement; es enviado a Perú en 1910; dónde ve de cerca la explotación y abusos de los que son víctimas los indígenas del Congo y del Perú.

De igual forma, en otra pared, están distribuidas las fotografías de Mario Testino; peruano hijo de padre italiano y madre irlandesa, considerado como el mejor fotógrafo del mundo por la revista Vogue.

Así, recorriendo Paddys; nos introducirnos silenciosamente en los vínculos entre Irlanda y Perú; además de apreciar anécdotas de importantes eventos que colocaron a Cusco en los ojos del mundo y aún ¡hay mucho que descubrir en este bar!

La especialidad

En la carta de bebidas, se encuentra la icónica cerveza Guinness, cervezas artesanales y la infanta le cerveza cusqueña. En la variedad de cocteles, podemos degustar el infaltable coctel peruano Pisco Sour; así como Maracuyá Sour; entre otros.

Para saborear, están los: Shepherds Pie, un plato que contiene puré de papa, carne molida, salsa roja y blanca y verduras; todo como una especie de relleno fielmente mezclado a la receta exclusiva de Paddys Pub.

Además, se puede disfrutar comida internacional de México, Italia y EEUU.

En síntesis; uno puede disfrutar, solo o acompañado de la cómoda estadía de Paddys y de las delicias de la carta; al mismo tiempo que se reúne entre amigos para conversar o ver los mejores torneos internacionales.

PADDYS es sin lugar a dudas, un pub singular, seductor y fascinante; sin duda un bar imperdible para visitar en Cusco.

Siguenos en:

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Déjate envolver por la belleza de los lugares turísticos del Perú y recorre la maravilla del mundo “Machu Picchu”, no esperes más y realiza tus reservas, contamos con paquetes turísticos a Perú diseñados para ti, en los mejores hoteles del Perú.

Tags: PaddysBar Irlandes



Source: Cusco Noticias