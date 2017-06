Posted on

Personal Policial del Departamento Escuadrón Verde – Terna Cusco, intervino a 02 sujetos que se encontraban cometiendo diferentes delitos ilícitos penales; hecho registrado el pasado jueves 01 de junio al promediar las 13:15 horas por inmediaciones de la calle Tres Cruces de Oro y Prolongación Pera.

Braulio Quispe Durand de 43 años, natural de Cusco, es uno no de los individuos que fue intervenido por la Policía intentando robar las pertenencias de los transeúntes, asimismo se consultó al sistema sobre los datos del intervenido y se pudo apreciar que presentaba 01 denuncia.

José Carnica Molina de 27 años natural de Huancavelica, es el otro sujeto intervenido que se encontraba vendiendo zapatos a los transeúntes de la mencionada calle, a quién se le solicito la documentación que acredite la procedencia de dicha mercadería y no supo justificarla; procediendo a intervenir, donde también se consultó al sistema y se pudo apreciar que presentaba 04 denuncias.

Motivo por el cual ambas personas fueron puestos a disposición de la comisaria PNP Cusco en calidad de Intervenido con los fines de realizar una identificación plena y/o posibles requisitorias.

