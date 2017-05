Posted on

Gracias a los desayunos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 60 niñas y niños de la Institución Educativa Pública 50220, ubicada en la Comunidad de Matinga del distrito de Taray, en la provincia cusqueña de Calca, mejoraron su rendimiento académico.

Katiana Otazu Morales, directora del plantel y presidenta del Comité de Alimentación Escolar (CAE), recuerda que hasta hace algunos años, un tercio de los escolares padecían anemia y desnutrición por lo que no asistían a las aulas. También recuerda que algunos de los que asistían se dormían en pleno dictado de clases.

Sin embargo, Otazu Morales sostiene que gracias a los alimentos de Qali Warma y a la buena organización de las autoridades educativas del plantel, junto con madres y padres de familia, esta situación cambió. “De manera coordinada, nos pusimos a trabajar para mejorar la alimentación y educación de nuestras niñas y niños”, sostiene.

La directora agrega que esta responsabilidad no solo recae en los integrantes del CAE sino también en varias madres y padres de familia quienes por voluntad propia se sumaron a esta tarea. Todos ellos se turnan para que desde muy temprano preparen los alimentos con productos que entregan cada mes los proveedores de Qali Warma.

“Estos alimentos son acompañados con lo que cosechamos en nuestro biohuerto como zanahorias, acelgas, lechugas, betarragas, papas y tomates”, señala la directora. Por su parte, los docentes motivan a los pequeños a consumir sus alimentos y a practicar los buenos hábitos de higiene.

Este esfuerzo conjunto ha dado sus frutos. En el 2016, la Institución Educativa Pública 50220 fue reconocida por el Ministerio de Educación con la certificación Bono Escuela por los resultados satisfactorios obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes.

Este logro no solo llenó de satisfacción a la directora, docentes, madres y padres de familia del colegio, sino que también los motivó para seguir optimizando el servicio alimentario escolar a sus niñas y niños.

En la actualidad, en toda la región del Cusco, Qali Warma brinda el servicio alimentario a un total de 191,086 escolares de 3,809 instituciones educativas públicas.

Siguenos en:

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Déjate sorprender por los lugares turísticos del Perú en nuestro tour a Machupichu, y disfruta de tu estadía en los mejores hoteles del Perú, realiza la reserva de tu paquete turístico al Perú con la mejor Agencia de Viajes Machupicchu Travel.

Tags: Alimentacion escolarQali Warma



Source: Cusco Noticias