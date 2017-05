Posted on

Los jóvenes estudiantes de la ciudad del Cusco podrán conocer las ofertas académicas en la Feria Expocarreras 2017, donde la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) otorgará información a los estudiantes con el fin de guiarlos para su futuro académico. El evento se realizará los días 25 y 26 de mayo en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Cusco.

La feria, que se realiza en diferentes ciudades del país y anualmente reúne a más de 20 mil escolares y egresados de colegios estatales y privados, ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano, la gran variedad de carreras universitarias de nuestra casa de estudios.

En este marco, la USIL llevará información acerca de sus 29 carreras universitarias, procesos de admisión, sus programas internacionales y de doble grado con importantes universidades e instituciones del mundo como San Ignacio University, Miami (EE. UU.), Institut Paul Bocuse (Francia), University of South Florida (EE. UU.), University of London International Programmes (Inglaterra).

Asimismo, los escolares podrán participar en dos interesantes charlas de orientación vocacional y desarrollo personal: “Terminé el colegio, ¿y ahora qué?”, a cargo de Rolando Morín, Master of International Business por la Florida International University de EE. UU y el taller “Sí, yo puedo”, a cargo de las coaches ontológicas Nancy Tamariz y Claudia Arias.

Para participar en estas conferencias gratuitas, los jóvenes deberán inscribirse previamente en la página web http://marketing.usil.edu.pe/expocarreras/. Asimismo, podrán visitar la feria acompañados por sus padres para conocer todas las oportunidades globales que les espera en la USIL.

