Lejos de encontrarse en sus centros de estudios, 12 alumnos de diversas instituciones educativas, fueron captados en cabinas de internet ubicadas en la calle Puputi, avenida Machupicchu y calle Recoleta, el último viernes al promediar las 13:00 horas.

Durante la acción policial la Policía ingreso a la cabina de Internet “Avatar”, sito en la calle Puputi N°203 – Cusco, y puso bajo custodia a Tres menores de edad, de iniciales ZA.RI.CH de 12 años, OL.LE.RO de 12 años y MA.AN.BA.CH de 12, los mismos que vestían el uniforme del Centro Educativo Garcilaso de la Vega; asimismo se captó al menor iniciales HE.QU.CH de 15 años, quien refirió no cursar estudios en ningún centro educativo.

Posteriormente los agentes del orden ingresaron a la cabina de Internet “El Vago”, sito en Av. Machupicchu J-2-B urb. Progreso – Cusco, al interior se encontraban Tres menores de edad de iniciales BE.TI.CH de 12 años, JH.DA.AP.QU de 12 años y HE.QU.CH de 15 años, los mismos que vestían el uniforme Institución Educativa Particular San Agustín.

Finalmente los agentes del orden visitaron la cabina de Internet “Amir”, sito en la calle Recoleta S/N – Cusco, al interior se encontraban Seis menores de edad de iniciales LU.AL.AP.QU de 14 años, FR.SA.PA de 14 años, LU.RO.HU.HA de 14 años, JO.QU.QU de 14 años, DA.AM-HA de 14 años Y AN.TA.TO.AL de 14 años, quienes vestían el uniforme de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega.

Al momento de la labor policial todos los alumnos en mención se encontraban realizando actividades ajenas al estudio, ocupados en juegos en red, por lo que los menores fueron puestos a disposición de sus centros educativos.

Asimismo, durante la operación policial se intervino a Veinte personas indocumentadas, a los que se les condujo a la Comisaria PNP de Tahuantinsuyo, con la finalidad de identificarlos plenamente, a quienes al término del mismo y al no haber requisitoriados, se les invito o a salir de la Dependencia Policial.

Tags: Escolares Cabinas InternetCusco Noticias



Source: Cusco Noticias