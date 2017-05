Posted on

A las 14:40 horas del 15 de mayo, personal policial del Departamento de Investigación Criminal de la División Policial Espinar, se constituyeron en un inmueble ubicado en la calle Los Incas s/n del distrito de Layo, donde funcionaba lo que parecía un consultorio dental, conducido y atendido por Leónidas Pachari Cahuana de 56 años, natural de Ayaviri – Puno.

Al parecer bachiller en salud oral, con DNI N° 02367160, con domicilio en la localidad de Ayaviri, siendo intervenido en flagrancia al estar realizando presuntamente prácticas odontológicas en la persona de un poblador de Layo de iniciales S.C.M. de 20 años de edad, identificado con DNI N° 77165208.

Ante el requerimiento del personal policial, el intervenido no presentó título profesional de Médico Odontólogo ni las licencias o autorización de funcionamiento del establecimiento, entre otros requisitos para su funcionamiento, por lo que se comunicó a la Dra. Maxnelly Beisaga Esquivel Fiscal Penal de la Provincia de Canas.

El equipo de efectivos policiales procedió a la incautación del instrumental odontológico y enseres de servicio dental, siendo trasladado a las instalaciones de la dependencia policial de la Depincri – Sicuani quedando el instrumental de mayor volumen bajo custodia del intervenido, en tanto hasta el día de ayer se continuaron con las diligencias investigatorias correspondientes al término de la cual se ha puesto a disposición del Ministerio Público de Canas.

Siguenos en:

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Si te gusta la belleza de la naturaleza no esperes más y disfruta de la flora y fauna en el recorrido por el Camino Inca rumbo a la ciudadela de Machupicchu, no esperes más y realiza tu reserva con la mejor agencia de viajes y turismo del Perú, Machupicchu Travel.

Tags: Consultorio Dental Ilegalnoticias cusco



Source: Cusco Noticias