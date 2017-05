Desde las 08:30 hasta las 14:00 horas del día de ayer 16 de mayo, en la Sala de Instrucción del complejo policial de Torcoma, 40 efectivos de las secciones de tránsito de las diferentes Comisaría de la División Policial Espinar.

La instrucción tuvo la finalidad de actualizar los conocimientos sobre la normatividad del tránsito vehicular, Ley del Procedimiento Administrativo General, procedimiento de imposición de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, competencia de la PNP en la fiscalización del transporte urbano e inter urbano de pasajeros en la provincia de Canchis, entre otros temas.

La capacitación se llevó a cabo por los siguientes ponentes:

Sr. Flavio Vilca Sub Gerente de Tránsito y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Canchis (MPC).

Abogada Sonia Quispe Fernández, asesora legal de la MPC.

Abogado Wilber Blas Rodríguez Amaru, asesor legal de la MPC.

Sub Técnico de Primera Amed Antonio Lozano Centeno del Departamento de Tránsito y Seguridad Vial de la Divpol – Espinar.

Siguenos en:

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Si te gusta la belleza de la naturaleza no esperes más y disfruta de la flora y fauna en el recorrido por el Camino Inca rumbo a la ciudadela de Machupicchu, no esperes más y realiza tu reserva con la mejor agencia de viajes y turismo del Perú, Machupicchu Travel.

Tags: Policías de Transito CuscoNuevo Reglamento de Transito



Source: Cusco Noticias