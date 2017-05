Posted on

La Región Policial Cusco, a través de sus diferentes Unidades, Sub Unidades y Comisarias PNP, vienen realizando recomendaciones a padres de familia y sobre todo estar atentos a cambios de conducta de sus menores hijos.

El polémico juego virtual conocido a nivel mundial como “Blue Whale” en español “Ballena Azul” ha alertado a la ciudadanía, luego de saberse que más de cien menores murieron en Rusia, después que las víctimas participaran en los retos que presenta dicho juego. Ante esto personal de la Oficina de Participación Ciudadana de la Región Policial Cusco, Comisaria PNP Familia y el Departamento de Telemática, esta alerta ante la creación de páginas que promuevan este juego macabro.

Además recomienda a los padres de familia estar pendientes de las conductas de sus menores hijos y denunciar si se conociera de la existencia de una red o redes sociales que promuevan esta actividad ilegal.

Ante ello, personal especializado en Informática se encuentra ‘patrullando virtualmente’ e investigando, a fin de detectar a posibles personas que creen alguna cuenta en redes sociales, con la intención de captar a menores e incitarlos a jugar “Ballena Azul”.

Además, se sabe que el Código Penal castiga a las personas que instiguen o ayuden a cometer suicidio, con una pena privativa de libertad de uno hasta cinco años. Y que si la Policía detectara este tipo de actividades ilegales no dudarán en aprenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Según expertos consultados los menores con síntomas de ansiedad depresivos y solitarios, son los más proclives a ser captados por estos grupos, pues se sienten rechazados y sin sentido de pertenencia, es así que con el fin de prevenir que niños y jóvenes sean víctimas de este tipo de juego, la Policía Nacional recomienda a los padres de familia lo siguiente:

Dialogar permanentemente con sus hijos menores sobre las consecuencias fatales que puede derivar de este juego virtual.

Estar atentos a los manejos que tengan sus hijos en las redes sociales.

Estar alertar ante cualquier cambio brusco de conducta o comportamiento inadecuado de sus menores hijos.

Supervisar el contenido de los dispositivos de comunicación móvil de los niños y adolescentes.

Debe haber una actitud de acompañamiento hacia sus hijos.

Reportar ante las autoridades los perfiles de las redes sociales en los que se promueva o incite a realizar este juego virtual.

En caso tengan conocimiento de alguna persona que tenga estas prácticas, comuníquese de inmediato con las autoridades policiales.

La VII Macro Región Policial Cusco, exhorta a colectividad cusqueña ante cualquier señal de este juego que perturbe el normal desarrollo de sus niños, comunicarse a los siguientes teléfonos que la Policía está presto atenderlos Central de Emergencias 105 o a los números 084-254217, 084-254184, 084-227021, 084-246088, 084-225097, 084-240680 y CEOPOL Cusco celular 980122645 o al fijo 084-231788

