El delantero de Cienciano Cristofer Soto sabe bien que falta mucho en el torneo y que nada está definido culminado las tres primeras fechas. “Este es un campeonato de largo aliento, no podemos decir que campeonamos por ganar tres partidos”, declaró el delantero Rojo.

Para Soto está claro que no se debe perder ni un punto de local y se tiene la obligación de robar puntos afuera, “ganando los partidos de local estaremos expectantes y robando puntos afuera estaremos mejor aún”, dijo Cristofer.

El 9 de los Rojos pidió a la hinchada y prensa deportiva entender que cada partido es muy difícil y sobre todo cuando se juega de visita debido a que el otro equipo también se prepara para hacer bien las cosas, además de ello el público local, los recogebolas y el arbitraje inclinan el campo en contra.

Cristofer espera tranquilo su oportunidad para salir de titular en un partido oficial, manifiesta estar en forma y tener la capacidad para comenzar, sin embargo, entiende también que el reglamento de los menores de 24 años complica un poco las oportunidades. Cienciano del Cusco se prepara para afrontar su segundo partido de local esta vez contra la Bocana, para este partido se tiene como promoción el ingreso libre al estadio a todas las mamás que tengan puesto su camiseta del Papá, esto por el día de la madre.

