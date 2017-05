Posted on

Debemos recoger lo aprendido de los que nos antecedieron y hacerlo parte de lo que somos, dijo el Ministro.

El ministro de Cultura Salvador del Solar entregó el último sábado los trabajos de restauración y puesta en valor de andenerías prehispánicas de Paracaipata en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, en la región de Cusco.

Si bien destacó el esfuerzo de la Dirección Desconcentrada de Cusco (DDC), la Municipalidad de Cusco y los vecinos por la labor realizada, el ministro del Solar pidió a la ciudadanía involucrarse más en mantener vigente las lecciones de nuestras tradiciones.

“Debemos recoger lo aprendido de los que nos antecedieron y hacerlo parte de lo que somos. Cultura no sólo es lo que queda como vestigio, sino lo que se hace parte de la tradición, que continúa y que es capaz de responder a los desafíos que el mundo actual plantea”, manifestó el ministro ante las autoridades y vecinos de Yucay.

Destacó a Yucay como la zona con los más grandes andenes de todo el país y resaltó la idea de armonía del espacio, orden y equilibrio que tuvieron los que habitaron las andenerías prehispánicas. El ministro de Cultura acotó que la restauración de un monumento arqueológico no sólo se hace para captar más turistas, sino que “desde Cultura queremos restaurar un modo de vivir que hemos heredado y que debemos preservar. Es mucho más que un objeto. Como parte del trazado del Qhapaq Ñan habrán escuchado el lema: el camino es mucho más que las piedras, y eso queremos, que las nuevas generaciones se conecten con la sabiduría y la proyecten hacia el futuro, que sea una cultura viva”.

Para finalizar, el ministro invocó a pensar en la relación que tenemos con el medio ambiente, mencionando: “[durante] los huaicos e inundaciones en el norte de nuestro país, vimos cómo algunos de nuestros compatriotas buscaron refugio en zonas arqueológicas inteligentemente elevadas en lugares donde se respetaba el cauce de los ríos”.

